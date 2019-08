La mayor dificultad a la que se enfrentan Cayetano Rivera y Eva González en su día a día El torero y la presentadora intentan compaginar su trabajo con su vida personal

Cayetano Rivera está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. El diestro, que sigue recopilando éxitos profesionales, trata de compaginar su vida personal con su trabajo, que tanto tiempo le hace estar fuera de casa.

El torero y su mujer, Eva González, tienen unas agendas muy ocupadas, pero a pesar de ello, el matrimonio siempre trata de cuadrar los días para disfrutar de algunos días en familia y, sobre todo, organizan sus calendarios para poder hacerse cargo de su hijoCayetano, de un año.

En una entrevista a la revista «¡Hola!», Rivera ha hablado de su vida familiar y de cómo afronta el cuidado de su pequeño : «Me encanta pasar tiempo con mi hijo. La comida me cuesta un poco más, no es mi fuerte; soy un blando y en cuanto no quiere más, lo dejo, pero le cambio pañales, le doy el baño y soy feliz así».

Cayetano y Eva se respetan y se apoyan mutuamente en sus respectivas profesiones. Por eso, siempre tratan de ayudarse y se ponen de acuerdo para conciliar el trabajo con el cuidado y la educación del pequeño Cayetano: «Eva en invierno pasa más tiempo fuera de casa que yo, pero ahora en verano soy yo el que pasa más tiempo fuera. Casi somos una familia por turnos, pero es lo que hay».