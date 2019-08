La mayor preocupación de Elsa Pataky acerca del futuro de sus hijos La actriz está concienciada por cambiar el mundo para poder dejarle un buen legado a sus tres niños

Elsa Pataky, que actualmente vive en Australia con su marido, Chris Hemsworth, el intérprete de Thor, ha formado una bonita familia con tres hijos y vive en un lugar tranquilo, hasta el que ahora se ha trasladado también su cuñado, Liam Hemsworth, tras su ruptura con Miley Cyrus. Más alejada de los focos, la actriz ha ofrecido una entrevista a la revista «ELLE» en la que reflexiona sobre la «idílica» vida que proyecta en sus redes sociales.

La española habla sobre la solidaridad, algo sobre lo que, asegura, está muy concienciada, así como sobre maternidad, un punto importante en su vida: «Un niño te empuja a observar el mundo de otra manera. Te vuelve sensible en sufrimiento, protectora, responsable y menos egoísta, empezando por el hecho de que la vida de tu hijo pasa a ser más importante que la tuya propia». Desde que se convirtió en madre por primera vez en 2012 su vida cambió radicalmente, tanto su día a día como el ámbito profesional: « Cuando tienes una familia, tienes algo más en lo que centrarte. En esta vida profesional te sustituyen rápido y con el rol de ser madre es imposible retroceder y recuperar los primeros meses de tus hijos».

Pataky ha recalcado que el futuro de sus hijos es lo que más le importa y que por eso trabaja por dejar un legado más apropiado para ellos en este mundo: «No quiero que mis hijos se encuentren con barreras como de discriminación de género, el sexismo flagrante o los estereotipos. Y, sobre todo, no quiero que tengan miedo a hablar». Sin embargo, este no es el único problema que le preocupa sobre el mundo que quedará para sus hijos en unos años, sino que está muy concienciada sobre el medioambiente, al igual que su marido: « De Chris admiro su falta de pretensión, su honestidad y su sentido del humor. Con él he aprendido lo importante que es ser generoso».

Los actores se conocieron a través de la profesora de inglés de la Pataky y menos de un año después, en 2010, la pareja contrajo matrimonio. Dos años después trajeron al mundo la que sería su primogénita, India Rose (7 años), y después llegarían los mellizos, Tristan y Sasha (5).