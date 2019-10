Mayra Gómez Kemp se sincera sobre su lucha contra el cáncer La presentadora de «Un, dos, tres... responda otra vez» relata los peores momentos de su vida

Mayra Gómez Kemp (La Habana, 1948) marcó un antes y un después en la televisión. Durante seis años presentó «Un, dos, tres... responda otra vez», el concurso creado por Chicho Ibáñez Serrador. Se convirtió en una de las grandes conductoras, no sin grandes sacrificios en su vida personal.

«En 1981 presentaba el programa infantil ‘Sabadabada’. Antes de empezar, mi padre se estaba muriendo y yo lo sabía. Mi papá se acababa de morir. Pedí que nadie le contara nadie a los niños e hice el programa. Fue durísimo. Hice el programa sabiendo a mi padre lo estaban enterrando», cuenta Gómez Kemp en una entrevista reciente en el programa de Toñi Moreno «Un año de tu vida» de Canal Sur.

La presentadora tuvo que hacer frente a los intentos de quitarse la vida de su marido, Alberto Berco, que siempre ha sido su gran apoyo. y el gran amor de su vida. «Mi marido había pasado por una depresión muy gorda, con intentos de suicidio. El mejor año de mi vida es 1973, cuando lo conocí», ha contado.

Durante su intervención en el programa, Mayra Gómez Kemp también ha recordado su lucha contra el cáncer. Primero padeció uno de lengua en 2009 que, tras una operación, le provocó secuelas en el habla. En una entrevista con ABC en 2014, la presentadora llegó a confesar que le cambió la vida: «Conmigo fue doblemente cruel, porque no solo amenazó mi vida, sino también la forma en la que me la he ganado».

Tras este llegó un cáncer de garganta. «Cuando peor lo estaba pasando no podía ni comer. Llegué a pesar 49 kilos», relata. Asegura que superó todo esto gracias a el apoyo de la gente: «En aquel momento en que no podía ni comer iba por la calle y la gente se me acercaba y me daban un abrazo o un beso y me decían: ¡Tú puedes! Una vez un chico me gritó: ¡Nena, tú vales mucho. Yo sobreviví gracias al cariño de la gente. Ese cariño alimenta».