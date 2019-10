Meghan Markle rompe a llorar al hablar de su difícil adaptación a la realeza Los Duques de Sussex anunciaron recientemente que iban a tomar medidas en contra de las informaciones vertidas por la prensa sensacionalista británica

ABC Madrid Actualizado: 18/10/2019 22:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Meghan Markle y el Príncipe Harry atraviesan una de las etapas más felices de su vida en pareja. Los Duques de Sussex daban la bienvenida este mismo año a su primogénito, Archie, que ha revolucionado su forma de enfrentarse a las cosas por completo. El matrimonio viajaba recientemente a Sudáfrica, en el que ha sido el primer viaje oficial de su hijo, y que ha supuesto un antes y un después para ellos.

A su regreso, el matrimonio anunció que iba a tomar medidas en contra de las informaciones vertidas por la prensa sensacionalista británica, por considerar que están siendo víctimas de un desmedido acoso mediático. El nieto de la Reina Isabel II de Inglaterra ya denunció hace dos días la «campaña implacable» que ha emprendido un sector de la prensa británica contra su mujer, Meghan Markle, y confirmó que ésta ha demandado a «The Mail on Sunday» por la publicación de una carta privada enviada a su padre.

Ahora, siguiendo esta línea de actuación, la exactriz de Hollywood se ha mostrado más cercana que nunca y ha roto a llorar al hablar de las dificultades que está atravesando para adaptarse a la vida como miembro de la Familia Real británica. «Mira, todas las mujeres, sobre todo durante el embarazo, se sienten muy vulnerables. Supuso un gran reto para mí, sobre todo cuando acaba de nacer tu primer hijo», comienza reconociendo en un extracoto del documental «Harry & Meghan: An African Journey», grabado durante su aventura en el continente africano.

«Como mujer, es muy… es demasiado. Y si además le añades que eres una madre primeriza y que te acabas de convertir en una mujer casada… Por cierto, gracias por preguntar, porque no hay mucha gente que me haya preguntado si estoy bien, pero lo cierto es que es algo que ocurre y que no quiero esconder», continúa. Y es que cuando el periodista Tom Bradby quiso saber si era verdad que no «estaba demasiado bien» y que si había sido «complicado» adaptarse a su nueva vida, ella respondió afirmativamente.

Una confesión que no sorprende en vista de las últimas acciones legales emprendidas por los Duques de Sussex en respuesta a la gran presión mediática.