La mentira sobre la nueva relación de Omar Montes El ganador de «Supervivientes» asegura que Nuria, la chica con la que se le vincula, es solo una amiga

Omar Montes ha logrado convertirse en un personaje público que cae bien al público. Tanto es así, que consiguió ser el ganador de esta edición de «Supervivientes». Sin embargo, no es la primera vez que el televisivo consigue engañar ante los medios de comunicación.

Montes está tratando de despistar con su supuesta historia de amor. El exnovio de Isa Pantoja asegura que con Nuria, la nueva chica con la que se le vincula, únicamente mantiene una relación de amistad. Ante estas declaraciones, la joven se ha sentido ofendida y ha insistido en que, desde hace ya tiempo, están juntos: «Llevamos medio año viéndonos y me acaban de decir que soy una más, que tiene muchas otras y eso no me ha gustado nada, así que cuando hable con él, lo tendremos que solucionar. Ha habido celos, ha habido tonterías como si fuésemos pareja, pero no. Yo tengo que hablar con él sobre lo que ha dicho porque no me ha gustado nada, y no quiero que me vea como a otras. Dice que tiene muchas amiguitas como yo, cuando yo sé que eso no es verdad. Esta mañana hemos tenido una conversación bastante seria. Hablo con él todos los días, y ya se lo he dicho, que hablaremos en persona. Ya le he enviado un mensaje».

A pesar de que Omar Montes cada vez que se le presenta la oportunidad muestra su interés hacia la hija de Isabel Pantoja delante de las cámaras, muchos aseguran que Nuria y Omar estuvieron juntos en la fiesta de «Supervivientes» y que ambos llevan viéndose desde hace seis meses. Sin embargo, el televisivo no da su brazo a torcer y sigue insistiendo en que son solo amigos.