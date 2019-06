Mercedes Milá sale en defensa de Miguel Bosé y arremete duramente contra su expareja Esta semana, la presentadora se ha pronunciado al respecto sobre el conflicto existente entre el cantante y Nacho Palau

Nacho Palau, la expareja de Miguel Bosé, rompió por primera vez su silencio la semana pasada después de que hace varios meses pusiese punto y final a su relación con el cantante. El escultor, aún estando en plena lucha judicial por sus hijos, siempre ha tratado de llevar el tema con discreción, pero esta vez ha decidido pronunciarse al respecto.

Nacho confesó que no le había sentado nada bien ver cómo Miguel acudía con sus mellizos a un acto público, tras el que se publicaron las primeras imágenes de sus retoños, pues él no le había dado su consentimiento: «No me ha hecho ninguna gracia, pero cada uno...».

Esta semana, la presentadora Mercedes Milá se ha pronunciado al respecto sobre el conflicto existente entre el cantante y su expareja. Lo ha hecho a través de su programa «La Sexta Noche», donde no ha tenido reparos en criticar con dureza la actitud del escultor. «Me entristece mucho pensar que Nacho Palau, su compañero durante muchos años, le ha sacado forzosamente del armario», ha dicho la televisiva. «Eso me parece profundamente inmoral y lo digo por primera vez. Si él no quería decir que era homosexual, que le va a forzar una persona con la que ha vivido 26 años», ha dicho.

Mercedes Milá es muy amiga del cantante y no tiene reparo a la hora de defenderle públicamente: «Siempre ha estado y siempre he estado, qué te voy a decir. Esa voz que tiene ahora, tan tomada, me preocupa, no me hace ninguna gracia. Tampoco me extraña, está teniendo tantos inconvenientes, disgustos y preocupación…». Y opinó sobre la situación de los cuatro pequeños después de la separación de sus padres: «Le han separado de sus hijos, Nacho se ha llevado a dos y él se ha quedado con dos. Son circunstancias muy dolorosas, los niños no tienen culpa».