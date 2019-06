Miguel Ángel Silvestre se pronuncia sobre su supuesta nueva novia El actor ha sido visto hace unos días con la modelo Patricia Guirado en un céntrico bar de la capital

Miguel Ángel Silvestre se encuentra disfrutando al máximo de su vuelta a Madrid, pero no confirma que exista una nueva mujer ocupando su corazón. Y es que son muchos los rumores que apuntan a que la modelo Patricia Guirado podría ser uno de los motivos principales de su regreso a España tras una larga temporada en Estados Unidos.

El actor ha acudido en solitario este lunes a la fiesta de los Premios «Yo Dona» en Madrid. Sonriente, enigmático e incluso un poco tímido. Así se ha mostrado a la hora de pronunciarse sobre los rumores de su posible relación con la estudiante de Psicología. El valenciano se ha encargado de sembrar la duda en todo momento acerca de su nueva novia, sobre todo, cuando le preguntaban si está enamorado en estos momentos. «Quién sabe, no sé», ha dicho entre risas. Sin embargo, él mismo ha confesado que su sonrisa «le delata».

Por el momento, «El Duque» prefiere centrarse en el rodaje del último capítulo de la serie «Velvet» y de su nuevo proyecto profesional junto a Álex de la Iglesia para HBO, «30 minutos», que se grabará en Pedraza (Segovia). Además, ha asegurado que «va a ser un verano de trabajo y de promoción» y que en septiembre, «si todo va bien», se estrenará «En El corredor de la Muerte», serie de la que también es protagonista.

Durante su paso por el «photocall» de la fiesta, el ex de Blanca Suárez también ha aprovechado para hacerle un guiño a su gran amiga Paula Echevarría, con quien tantos momentos de rodaje ha compartido. El intérprete ha bromeado sobre la piscina de su compañera: «Amiga, invítame a un café y estudiamos un poquito. Me ha dicho que sí, que cualquiera de estos días me invita a casa». Ambos estarán presentes en el final de «Velvet», que tiene previsto estrenarse a finales de 2019.

De cena por Madrid

El protagonista de «Sense8» era «cazado» hace unos días en un bar del centro de la capital, «cenando un bocadillo de chorizo», acompañado de unas cervezas y de una chica pelirroja llamada Patricia Guirado, una joven modelo americana. Estas imágenes hicieron saltar las alarmas de un posible nuevo romance. Además, son muchos los que dicen que quizás su nueva amiga sea la razón por la que Miguel Ángel está buscando piso en Madrid tras una larga temporada viviendo en California (EEUU).