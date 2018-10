Miguel Bosé aparece por primera vez tras la separación El cantante ha acudido este miércoles a un acto solidario en México para ayudar al desarollo de 176 niños mazahuas

ABC

Pese al escándalo que ha supuesto que su expareja, Nacho Palau, hiciese pública la pasada semana su relación durante 26 años ininterrumpidos y la decisión de este de emprender acciones legales contra el cantante «para la defensa y protección de sus intereses y de sus cuatro hijos menores», Miguel Bosé continúa con su vida.

El artista ha hecho su primera aparición pública este mismo miércoles en la inauguración de una ludoteca en San Felipe del Progreso, México, de la que se beneficiarán 176 niños mazahuas, además de un aula de medios para los pequeños de primaria.

Así lo ha contado el propio Miguel Bosé en su cuenta de Instagram, a la que ha subido varias imágenes del acto. Este tipo de eventos solidarios son habituales en el artista, pues colabora con distintas causas sociales desde hace años. En este en concreto pudo disfrutar de la compañía de los más pequeños, que no dudaron en abrazarle a su llegada con mucha efusividad.

No es para menos. El fin del acto no es otro que contribuir al desarrollo cognitivo y socio afectivo de los menores, además de facilitar las relaciones sociales a través de juegos en grupo que favorezcan su integración, como explica «El Universal». Como era de esperar, Bosé no ha hecho ninguna declaración sobre su polémica separación de Nacho Palau. Ha preferido centrarse en el acto.

Durante la jornada, Bosé contó «El león que se vio en el agua» a los más pequeños, un relato del programa Cuenta cuentos de la Fundación CIE. No tuvo ningún problema, es algo en lo que tiene bastante práctica por sus cuatro hijos: Tadeo, Ivo, Telmo y Diego Bosé.