Miley Cyrus rompe su silencio para contar su verdad sobre el divorcio con Liam Hemsworth

Después de conocerse el divorcio de Miley Cyrus (26 años) con Liam Hemsworth tras algo más de una década de idas y venidas, son muchas las cosas que se han publicado sobre la cantante, a la que culpan del fallido matrimonio, desde abusos con las drogas a infidelidades. Al menos esa es la versión que ha salido del círculo del actor que, según sus amistades, se habría cansado de las excentricidades y deslealtades de la exchica Disney.

Cansada de los comentarios sobre ella, Cyrus ha decidido contar en las redes sociales su versión sobre su separación. «Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre será así», escribe en Twitter.

Sabe que al ser un personaje público tiene un deber con sus seguidores -de hacerles partípcipes de su vida-, pero lo que no está dispuesta es a aceptar las mentiras que, según ella, se han contado desde que se hizo público el divorcio: «Puedo aceptar que la vida que escogí significa que tengo que ser completamente abierta y transparente con los fans que quiero y el público el 100 % de mi tiempo. Pero no voy a admitir las mentiras contadas sobre mí».

En su escrito, Cyrus recalca que no ha engañado a Liam Hemsworth, pese a admitir que sí lo ha hecho en relaciones pasadas. Asegura que no es perfecta, pero que no hay secretos que ocultar en su separación. «Me niego a admitir que mi matrimonio terminó porque le engañé», dice.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide.