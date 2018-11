El misterio en la longevidad de Kirk Douglas Kirk Douglas mantiene su salud de hierro y después de 64 años de matrimonio feliz, Kirk y su esposa siguen siendo inseparables

Maria Estevez

Los Ángeles Actualizado: 08/11/2018 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de 50 años en Hollywood, Michael Douglas finalmente ha visto su nombre estampado en una estrella del Paseo de la Fama en el famoso Boulevard de Hollywood. El actor, de 74 años, fue honrado con una estrella cerca de la esquina de Hollywood y Vine en Los Ángeles, a solo unos pasos de la que tiene su padre, la estrella de Espartaco, Kirk Douglas. Fue precisamente la presencia de Kirk Douglas, a sus 101 años, lo que provocó que su hijo se emocionara hasta el punto de saltársele las lagrimas. «Es maravilloso que mi padre esté aquí», dijo Michael después de agradecer la presencia de su esposa Catherine Zeta Jones y de su hijo Cameron Douglas. «En un mes, Kirk cumplirá 102 años. Me siento muy orgulloso de tenerlo a mi lado. Significa mucho que mi padre esté aquí hoy. Lo digo con sencillez y con todo mi corazón: estoy muy orgulloso de ser tu hijo».

Tres generaciones: Kirk, Michael y Cameron; junto a la actriz Catherine Zeta Jones - Gtres

Aunque es difícil acercarse a la leyenda de Kirk Douglas, Michael ha conquistado Hollywood por derecho propio, con un currículum de décadas de triunfos y dos Oscar bajo su nombre. La actriz Jane Fonda también acompañó a Douglas en su gran día. «Cuando escuché por primera vez que Michael estaba recibiendo su estrella, pensé: ¿Por que han tardado tanto? Es un artista con gran talento que siempre ha estado adelantado a su tiempo. Michael Douglas y yo compartimos algo mucho más específico y único que actuar juntos, los dos venimos de familias a las que la prensa se refiere como la realeza de Hollywood. Ambos padres han sido leyendas del cine, y afortunadamente, Kirk Douglas sigue con nosotros. Formar parte de un negocio familiar, cualquier negocio familiar, siempre es desafiante. Mira los triunfos o a los Corleones» admitió Fonda. La actriz bromeó con la identidad de Michael. «Ha conseguido su propio sello dentro de un negocio familiar con fama mundial, eso es especialmente difícil cuando padre e hijo son del mismo sexo. Creo que fue más fácil para mí seguir los pasos de mi padre que para Michael seguir los pasos de su padre. Michael no solo ha forjado su identidad como un gran actor con un rango tremendo, sino también como un gran productor. Se le ha otorgado todos los premios que Hollywood ofrece y ahora, finalmente, una estrella siendo el hijo de Espartaco».

101 años

Kirk Douglas mantiene su salud de hierro y después de 64 años de matrimonio feliz, Kirk y su esposa siguen siendo inseparables. La pareja, que tiene una edad combinada de 200, Douglas, de 101 años, y su esposa, Anne Buydens, de 99, disfruta de paseos diarios en Los Ángeles.

Kirk Douglas y Anne Buydens - Gtres

La estrella de Hollywood Douglas ha estado casada con la ex actriz y productora desde 1954, un año antes protagonizó la película Lust for Life como el artista Vincent van Gogh. El actor de Espartaco cumplirá 102 años en diciembre, pero aún intenta mantenerse activo, y su hijo Michael Douglas reveló este año que su padre aún se ejercita con un entrenador personal. El actor de 73 años le dijo a la presentadora de televisión Lorraine Kelly: «Todavía tiene un entrenador con quien se ejercita a los 101. Recuerdo cuando papá tenía 90 años y tenía un entrenador con quien entrenó durante más de 30 años, 40 años, Mike Abrams. Fui a ver a papá un día, él tenía 90 años y no se sentía bien. Le pregunté Papá, ¿qué pasa? No te ves bien y me dijo: Mike murió . Yo le contesté: Ah, papá, lo siento mucho, ¿Mike murió? ¿Qué edad tenía Mike, papá? 94».

La familia ha tenido motivos para celebrar últimamente. Aparte de que Kirk se acercaba a su 102 cumpleaños el mes próximo, Michael también recibió a su primer nieto el año pasado cuando su hijo mayor, Cameron, tuvo a su hija Lua Izzy con su novia Viviene Thibes. Cameron, de 39 años, también asistió a la ceremonia de su padre y publicó un dulce video en su historia de Instagram donde escribió: «¡Felicidades, papá!».

Douglas fue visto por última vez en el éxito de taquilla de verano, Ant-Man and the Wasp. Su nueva serie de Netflix, The Kominsky Method, comienza a transmitirse el 16 de noviembre.