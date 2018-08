El misterio en torno al accidente de Shaila Dúrcal en el que perdió parte de un dedo Su tía Fedra Lorente ha desvelado que desconoce la naturaleza del fatídico incidente y que no ha conseguido contactar con ella

Hace unos días, Shaila Dúrcal desvelaba a través de su cuenta de Instagram que no pasaba por su mejor momento después de que tuviese un misterioso accidente en el que perdió parte de un dedo. «Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho», escribía la cantante en su red social, dejando preocupados a todos sus seguidores.

Sin embargo, la benjamina de la familia no desveló ningún detalle más sobre los hechos. «Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero», concluía el escueto comunicado de la artista.

Pero sus fieles no son los únicos que se encuentran nerviosos por la situación actual de la hija de Rocío Dúrcal, que se encuentra desaparecida. Pocos son los que conocen la naturaleza del fatídico accidente. Miembros de su familia han declarado a «Look» que está ilocalizable y que se enteraron por la propia prensa, como ha explicado Fedra Lorente, tía de Shaila.

Y añade: «Carmen Morales (hermana de Shaila) ha puesto un mensaje de que todo está bien, que está tranquila, pero no me dice cómo fue». Lo que también le ha comentado es que cuando pase todo, hará un comunicado para explicarlo todo.

Lo poco que se sabe en torno a este misterioso accidente en el que ha perdido parte del dedo es que tuvo lugar mientras se encontraba, junto a su marido, Dorio Ferreira, haciendo una mudanza.