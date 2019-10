Mónica Bellucci, a los 55 años: «Todavía puedo divertirme mucho» La diva italiana reivindica, con motivo de su cumpleaños esta semana, la edad madura

Se la admira por su belleza, talento y personalidad. Mónica Bellucci (Città di Castello, Perugia) acaba de cumplir 55 años y toda la prensa italiana celebra la espléndida madurez de una diva entre sus divas, sensual, ambiciosa y perseverante en una brillante carrera que, en los últimos 30 años, transita entre el cine y la moda. «Después de los 50, una mujer todavía puede divertirse mucho», ha confesado en una entrevista, en la que también subraya que no la atormenta el paso del tiempo: «Si tengo salud, no me fastidia. Miras tu cuerpo que cambia y piensas que hay decadencia, pero dentro de ti eres igual, tienes las mismas emociones que antes. Las imperfecciones no deben darnos miedo», manifestó al «Corriere della Sera».

«Usted ha dicho que toda mujer posee un lado de prostituta», le lanzó el periodista, y memorable fue la respuesta de Bellucci respuesta: «Lo habré dicho para hacer publicidad de una película. No es así. Esta vez no tengo nada que promocionar».

Desde que a los 16 años pisó por vez primera una pasarela, Mónica Bellucci ha tenido una carrera meteórica. Muy joven alcanzó la fama desfilando en París y Nueva York para los más importantes diseñadores, ganándose las mejores portadas y siendo inmortalizada por Richard Avedon. Su debut como actriz se produjo en 1990 bajo el ala protectora de Dino Risi, con la miniserie televisiva «Vida con los hijos». Su encarnación de una vampira en «Drácula de Bram Stoker» (1992), dirigida por Francis Ford Coppola, la proyectó a Hollywood. Y en Italia se la empezó a considerar una estrella gracias al filme «Malena» (2000), de Giuseppe Tornatore. Mel Gibson quedó tan impresionado, que le confió el papel de María Magdalena en «La pasión de Cristo» (2004).

En 1996, durante el rodaje del filme «El apartamento», conoció a Vincent Cassel, que acabaría convirtiéndose en su marido y compañero de múltiples películas. La pareja se separó en 2013, después de 14 años y haber tenido a dos hijas, Deva (15) y Léonie (9), nacidas en Roma. Junto Cassel fue protagonista de «Irreversible» (2002), de Gaspar Noé, cinta que desató un escándalo mayúsculo, sobre todo por una secuencia de nueve minutos con encuadre fijo, donde se muestra con toda su crudeza una violación. Un nuevo montaje del polémico filme se proyectó en la última Mostra de cine de Venecia. «Cuando rodamos la película, todavía no era madre. Hoy hago una lectura distinta. A mis hijas no se la mostraría, aunque en la red se accede a todo lo peor», dijo en Venecia, durante una rueda de prensa que despertó gran morbo, pues a su lado estaba su propio ex, Cassel. «Cuando hay una separación, es cosa de dos», explicó a propósito de su divorcio del actor francés. Hoy, Bellucci comparte su vida con Nicolás Lefebvre, galerista parisino y 19 años menor que ella, mientras que Cassell acaba de tener descendencia con su nueva esposa: la modelo Tina Kunakey, a quien también saca dos décadas.

Mónica Bellucci reconoce que «en las casas italianas rige el matriarcado», pero a sus hijas les enseña a ser autónomas, según explicó a «Oggi»: «Les pregunté si querían que permaneciera en casa a hacer la mamma. Pero me han ordenado hacer al menos dos películas al año, porque saben cuánto amo a mi trabajo».

Su hija Deva es un fiel retrato de ella y ya ha hecho sus pinitos en la moda con Dolce & Gabbana, diseñadores para los que Mónica Bellucci oficia como musa desde 1988. En el último desfile de la marca en Milán, Belluci acaparó todos los objetivos al aparecer fresca, fascinante y divertida. Fiel a su ideario: «Es cierto que los años pasan, pero la mente de las mujeres es como el vino, mejora con el tiempo».