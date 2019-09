Mónica Naranjo confiesa los motivos de su ruptura con Óscar Tarruella La cantante catalana ha confesado que «estaba a punto de casarme cuando se descubrió el pastel»

La cantante, compositora y productora Mónica Naranjo y Óscar Tarruella, decidieron divorciarse el verano de 2018 tras quince años de matrimonio, según informaron ambos en un comunicado. La pareja se conoció cuando él, entonces mosso de escuadra, investigaba un robo en su casa. Desde que iniciaron su relación sentimental es también su representante.

La catalana (Figueras, 1974), que ya estuvo casada con Cristóbal Sánsano de 1998 a 2002, explicó en el comunicado que «a partir de ahora» sus «vidas personales irán por caminos distintos». «Esta decisión, meditada y de mutuo acuerdo, fue tomada desde el cariño y el respeto que nos tenemos», explicaron.

A pocos días de iniciar un nuevo camino en el mundo de la televisión con «Mónica y el Sexo», la cantante catalana ha confesado ante los medios que «estaba a punto de casarme cuando se descubrió el pastel». La artista no ha querido desvelar todos los detalles del desencuentro, tan solo ha afirmado que se encontraba preparando todos los detalles de su boda y el viaje de novios, a Japón, cuando sucedió algo que acabó con la relación. «Después de 16 años compartiendo la vida con alguien y construyendo una vida, pues es un duelo».

Aún así no cierra las puertas al amor: «Recién separada, sobre todo las mujeres, me decían ‘es que son todos los hombres iguales’. Y yo les decía, ‘no, no son todos iguales’. No hay que generalizar… Me ha pasado esto a mí, pues bueno, me ha pasado. Pero no porque te hayan pasado esas cosas vas a salir a la calle con pies de plomo, desconfiando de todo hombre que se vaya a acercar, no».