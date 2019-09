Mtmad Marta López, novia de Kiko Matamoros, asegura que solo le gustan los hombres mayores que ella La modelo actualmente mantiene una relación con el televisivo, quien tiene 40 años más que ella

Marta López ha hecho alguna que otra confesión en el último vídeo de su canal de «Mtmad». La novia de Kiko Matamoros ha decidido contestar varias de las preguntas que le han hecho algunos de sus seguidores y no se ha cortado a la hora de contestarlas.

Entre las cuestiones que más se repetían se encontraba la de por qué está con un hombre cuarenta años mayor que ella, pues hay que recordar que la modelo tiene 22 años y el televisivo, 62. La «instagramer» haciendo referencia a este tema contestó lo siguiente: «Preguntaros una cosa, ¿Vosotros le preguntaríais a un homosexual por qué te gustan las personas de tu mismo sexo? Pues es lo mismo, es una elección. A mí no me atraen ni físicamente ni mentalmente las personas de mi edad. Y si hay alguna persona de 25 o 22 años que sea muy maduro, físicamente no me gustan. A mí me gustan los hombres mayores que yo y que se note que son mucho mayores que yo. He estado con hombres de 40, 50 y ahora de 62 y está estupendo».

Cuando comenzó a aparecer en los medios de comunicación, Marta se mostraba muy discreta a la hora de hablar de su vida privada. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido ganando confianza y cada vez se abre más y muestra su faceta más transparente. Aunque por el momento, la «influencer» sigue manteniendo que no irá a ningún plató de televisión o reality, pues ahora mismo está enfocada en su carrera de modelo: «Lo que más me gusta de mi vida actual es mi trabajo como modelo, (...) es verdad que teniendo pareja no puedo viajar tanto. No por que no me deje ni mucho menos, sino por que no me gusta estar separada de una persona a la que quiero muchísimo».