En 2016 Carlos Lozano sorprendió a los medios del corazón con la presentación oficial de su novia peruana, Miriam Saavedra, que entonces tenía 22 años, 31 menos que su televisivo novio. Aunque Lozano siempre insistió en que la diferencia de edad con entonces su pareja no era problema para ellos.

Al principio, la joven tímida confesó ante las cámaras españolas que sufrió mucho con las cosas que se dijeron de ella en algunos medios una vez se supo que era el amor secreto de Lozano. «Se dijeron auténticas barbaridades, hasta el punto de insinuar que era prostituta. Imagínate cómo me quedé cuando me lo contaron. He sufrido mucho también cuando dijeron que era una interesada», comentó apoyada siempre por Carlos. Pero lo suyo fue un noviazgo repleto de enfrentamientos en los que siempre aparecía el nombre de su ex, Mónica Hoyos.

Tras su participación y victoria en «Gran Hermano VIP», la fama de la peruana ha crecido como la espuma. Hasta tal punto que fue fichada como colaboradora de «Sálvame» y tiene su propio «show» en «Mtmad». Esta semana, Saavedra ha publicado un vídeo en la red social muy especial pues aparece junto a su madre y a su abuela. «¿Qué consejitos me puedes dar a mí que no lo he pasado bien en cuestiones de amor y personales?», le preguntaba Saavedra a su abuela. «Escoger, tienes que conocerlo bien antes de aceptarlo, porque si no, tropiezas con la misma piedra. El hombre que no sabe valorar a la mujer es un imbécil. Te recomiendo el olvido, la indiferencia. Olvídate para siempre. Tienes que saber valorarte, no mereces un hombre malo ni tienes que sufrir , y menos por amor», recriminaba la anciana.