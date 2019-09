Mtmad Oriana Marzoli contra Laura Matamoros: «Eres choni, cutre y barriobajera» La extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» ha criticado las fotografías de varias famosas

Oriana Marzoli no ha dejado títere con cabeza en el último vídeo que ha publicado en su canal «Mtmad». la extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» ha aprovechado para criticar las fotos que algunas famosas publican en su cuenta de Instagram.

La televisiva ha arremetido contra algunos rostros conocidos como Steisy, Sofía Suescun, Miriam Saavedra o Cristina Tárrega entre otras, pero sin duda la que más escaldada ha salido con los ataques de Oriana ha sido Laura Matamoros.

La hija de Kiko Matamoros hace unos días fue una de las comensales de la edición más reciente de «Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition». Allí, Laura se defendió de quienes la tachaban de «choni» y expuso lo siguiente: «Yo no soy choni, no soy Oriana», unas palabras que por lo parece no le hicieron ninguna gracia a Marzoli.

La extronista, que se caracteriza por no tener filtro a la hora de hablar, arremetió contra Laura sin piedad: «Choni me parece a mí tu Instagram, que es una burla a los espectadores. Tú sí que necesitas retoques. Barriobajera. Cutre. Que sale en las fotos igual de fea que es en persona pero no sé ve lo Godzilla que es».

Lejos de zanjar sus críticas hacia la hija de Kiko Matamoros, Oriana continuó arremetiendo contra ella: «¿A ti quién te ha dicho que eres bloguer? ¿Tu novio?(haciendo referencia al influencer Daniel Illescas, con quien Laura rompió hace unas semanas). ¿Pero dónde has nacido tú? Si tú no has nacido en una cuna de oro. ¿Yo soy choni y tú eres pija? Tú eres pija de una cuna de paja».