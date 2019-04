Mtmad Los problemas de salud de la hija de Terelu Campos: podría pasar por quirófano Alejandra Rubio habla abiertamente de una dolencia que padece desde hace años y le impide llevar una vida completamente normal

ABC Madrid Actualizado: 30/04/2019 21:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, es ya una «influencer» de pies a cabeza. Y es que parece que la retirada de María Teresa Campos de los platós de televisión ha coincidido con el protagonismo, cada vez mayor, de su nieta. A través del canal de «Mtmad», esta ha confesado numerosos detalles sobre su vida privada, las relaciones con sus amigos, e incluso los planes de boda que hicieron a su madre huir horrorizada del plató de «Sálvame».

En su último vídeo en esta plataforma ha hablado sobre el problema de salud que le trae de cabeza desde hace años. Ya recientemente contó que no puede ponerse tacones por un problema de espalda, pero no ha sido hasta ahora cuando ha dado más detalles sobre su dolencia.

«Con 15 años, me empezó a doler muchísimo la espalda, al andar. Mi padre decide que me lleva al médico y me hacen una radiografía y este revela que tengo una gran escoliosis en la espalda. La escoliosis es una desviación de la columna no se sabe por qué, yo creo que me empezó cuando empecé a montar en moto por el campo», comienza relatando, aunque reconoce que podría haber sido por otras cosas.

Mtmad

Para dar muestra del problema, ha enseñado a través de su teléfono móvil una imagen en la que se puede ver el estado de su columna vertebral. Se trata de una radiografía que le hicieron cuando tenía 15 años (ahora tiene 19), pero asegura que recientemente se la repitieron y que no ha mejorado nada: «O me la cuido o al final voy a tener que pasar por quirófano porque me duele muchísimo».

Rubio explica que se ha cuidado muy poco y que esa «dejadez» podría hacer que el problema sea ahora mucho peor. «A raíz de la desviación de la espalda, se me ha desviado la pelvis con lo que un lado de la cadera lo tengo metidito y, el otro, completamente recto», explica, al tiempo que aclara que no se trata solo de una cuestión estética sino de algo que limita su vida: «Si ando mucho me duele, parece que soy una persona mayor».