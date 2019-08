Muere Isabel Toledo, una de las diseñadoras fetiche de Michelle Obama La popularidad de la modista creció en 2008, año en el que la mujer de Barack Obama lució uno de sus diseños para la primera investidura como presidente de los Estados Unidos

El mundo de la moda está de luto. La diseñadora cubana Isabel Toledo ha fallecido a los 59 años en un hospital de Manhattan (Nueva York) como consecuencia de un cáncer de mama. Así lo ha comunicado su marido, el artista Rubén Toledo.

Toledo, que estudió en la afamada escuela Fashion Institute of Technology, inició su anadadura en el mundo de la moda en 1985, año en el que presentó su primera colección. Destacaba por su particular visión de la industria. Sus diseños eran presentados en museos y no se exponían en ninguna de las semanas de la moda.

Aunque su verdadero empujón llegó en 2008 gracias a Michelle Obama, que optó por un diseño suyo para la primera investidura como presidente de los Estados Unidos de su marido, Barack Obama. Un vestido verde lima con un abrigo a juego que fue muy alabado. «Lo más importante era encontrar el tejido adecuado. Finalmente me decidí por un encaje de lana. Para mi equipo y para mí era muy importante que fuera caliente. No quería por nada del mundo que Michelle se congelara. Quería que el abrigo fuera cómodo para la primera dama, que sintiera que le abrazaba como un amigo, a la vez que se sentía que podía moverse con naturalidad, gestualizar y hablar», explicaba la diseñadora en 2008 a Racked.

Aunque otros rostros conocidos como Demi Moore confiaron también en Toledo para sus creaciones. Todo ello le valió varios galardones, entre ellos, el National Design Award from the Cooper Hewitt (otorgado por el Smithsonian Museum) e, incluso, estuvo nominada al Tony por los diseños que creó para el musical de Broadway «After Midnight», que se estrenó en 2013.