Así se muestran los líderes políticos en su lado más íntimo y personal: la paternidad

1 2 3 4 5

Pablo Iglesias Pablo Iglesias sostiene al hijo de Bescansa - EFE En solo cinco años, Pablo Iglesias ha pasado de alzarse contra las clases más altas a aterrizar abruptamente en un chalé de lujo en Galapagar. La semana pasada, el líder de Podemos justificaba su decisión y la de su pareja Irene Montero de trasladarse al exclusivo inmueble en la sierra de Madrid en el programa «El Hormiguero»: «A mí no me han regalado nada en la vida: tengo dos carreras, un doctorado y me he hipotecado treinta años para comprar esta casa. Yo me di cuenta de que era una decisión polémica y puse mi cargo a disposición de los afiliados». Y es que la pareja disfruta de la vida aburguesa que tanto despreciaron en sus inicios. Eso sí, con la tranquilidad de contar con escoltas y policías de paisano que salvaguarden su seguridad y la de sus mellizos: Leo y Manuel, nacidos el pasado verano de forma prematura. «Están muy bien y muy guapos», contó Iglesias en el programa, «por suerte no han salido a mí, por lo que son muy lindos». Hace unas semanas Irene Montero anunciaba que estaba embarazada de una niña. «¿Era buscada o fue una sorpresa?», quiso saber entonces el presentador Pablo Motos. «Era buscada y fue una sorpresa», replicó Iglesias, «una sorpresa maravillosa». Sobre la vida de padre, el líder político contó que era «dura, pero súper bonita. Duermen bien y son muy buenos». Ver esta publicación en Instagram Ayer a @veranoelia le jugó una mala pasada el subconsciente en una rueda de prensa, pero no fue por el lenguaje inclusivo sino por ser amiga antes que portavoz. Ella ya sabía que la familia crece. Leo y Manuel van a tener una hermana. Estamos bien, felices y preparadas para cuidarnos mucho y a la vez dar lo mejor de nosotras en estos meses decisivos. Una publicación compartida de Irene Montero (@i_montero_) el 13 Mar, 2019 a las 8:06 PDT

Pedro Sánchez Pedro Sánchez y su mujer acompañan a sus hijas al colegio - EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundió el pasado verano un vídeo donde trató de mostrar cercanía acercando a los españoles a su día a día dentro de la Moncloa. Corriendo por los jardines del palacio, haciendo estiramientos en las columnatas, y jugando con su perra, Turca, en la escalinata de la residencia oficial. Gracias a este vídeo, el líder socialista contó que se levanta pronto y que una de sus normas es desayunar siempre con sus hijas: Ainhoa y Carlota, que tienen 13 y 11 años, exactamente las mismas edades que la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Contó también que lleva como amuleto en la mochila las pulseras que le hacen sus hijas. Dos niñas fruto de su matrimonio con Begoña Gómez, bilbaína de44 años pero que se crió en León. Estudió marketing y trabaja como directora de consultoría. Llevan juntos más de 12 años, como el presidente le contó a Jesús Calleja en su programa.

Albert Rivera Albert Rivera junto a su hija Daniela - Instagram Albert Rivera es padre de una hija: Daniela, de siete años, fruto de su relación con la psicóloga Mariona Saperas, de la que se separó en 2013. «Los fines de semana que me toca estar con la niña, o mis padres o mi chica la llevan a donde tenga un acto. De otra manera, sería imposible», declaró en una entrevista en agosto de 2015. El líder de Ciudadanos también pasó por «El Hormiguero» como parte de su campaña electoral, donde habló de su faceta como padre: «Cuando me dejan, estoy con mi hija. Es pequeña, pero muy lista. Sabe que estamos en campaña», se sinceró. «A mi hija la estoy educando en libertad. Me siento muy orgulloso de ese modelo de educación», y añadió «Mi hija me ha cambiado la vida. Ser padre de una hija me da más sensibilidad, me hace comprender muchas cosas… Te da más horas de vuelo que la política. La quiero mucho». Rivera se sinceró sobre una parte de su vida privada, pese a intentar mantanerla siempre separada de su vida laboral: «Si yo no hablo de la vida privada de los demás, no voy a hablar de la mía», dijo el líder de Ciudadanos en una entrevista concedida a Carlos Herrera en la Cope. «Soy afortunado por tener un padre al que quiero y admiro, por haberme enseñado tanto de la vida y por haberme ayudado y cuidado siempre. Y tengo la suerte de ser el padre de Daniela, a la que amo y amaré siempre incondicionalmente. A todos los padres», escribió en su perfil de Istagram junto a una imagen paseando con su hija. Ver esta publicación en Instagram Soy afortunado por tener un padre al que quiero y admiro, por haberme enseñado tanto de la vida y por haberme ayudado y cuidado siempre. Y tengo la suerte de ser el padre de Daniela, a la que amo y amaré siempre incondicionalmente. A todos los padres, ¡#FelizDíaDelPadre! #diadelpadre #padre #19marzo #19demarzo Una publicación compartida de Albert Rivera Díaz (@albertriveradiaz) el 19 Mar, 2019 a las 5:13 PDT

Pablo Casado Pablo Casado junto a su mujer y sus dos hijos - Instagram A Pablo Casado (Palencia, 1981) sólo se le borra la sonrisa cuando recuerda el nacimiento de su segundo hijo: «Fue un bebé prematuro y estuvo muy malito. Aquel fue el momento más difícil de mi vida, pero nunca dudé que saldría adelante. Es una bofetada de realidad tan grande, que no se lo deseo a nadie. Al final te quedas con lo que importa en la vida y no vuelves a quejarte por nada que no lo sea de verdad. Admiro profundamente a mi hijo. Me ha enseñado más a mí, a su corta edad, que yo a él», contó en una entrevista para este periódico en 2015. Ver esta publicación en Instagram Felicidades a todos los padres. Para mí, sin duda, la mejor experiencia de mi vida 👧🏼👦🏼😊 ¡Feliz #DíadelPadre! . . #diadelpadre #igerspain #picoftheday gracias @telva por las magníficas fotografías. Una publicación compartida de Pablo Casado (@pablocasadoblanco) el 19 Mar, 2019 a las 6:22 PDT El líder del PP empieza la jornada llevando a sus hijos al colegio; después, dirige sus pasos hacia la calle Génova, en Madrid. Menciona constantemente a su mujer, Isabel Torres Orts, de la que está muy enamorado: «Es una gran madre, una mujer estupenda, se apunta a un bombardeo. Admiro su capacidad de adaptación y su templanza». Casado se considera, ante todo, un padre de familia. Reconocía que compaginar el trabajo y la vida privada es complicado, pero dividiendo las tareas se consigue: «En casa yo soy quien se encarga del bricolaje, porque no se me da bien cocinar». Hijo de una familia numerosa que añora el ambiente de su infancia, pero que hoy se conforma con sus dos retoños: Pablo y Paloma. «Me encanta abrazarles cuando están dormidos y no pueden escaparse», confesó durante una entrevista en 2016.