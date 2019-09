La mujer de Fran Rivera, indignada con su veto en la «Japan Weekend» Los responsables de la organización han asegurado que solo quieren mantener el buen clima de este evento familiar sin crear más polémica ni malestar entre los seguidores

Esta semana, Fran Rivera ha vuelto a convertirse en noticia. En esta ocasión, los seguidores de la Japan Weekend –el mayor evento de cultura pop del país que se celebra en Madrid el próximo 21 y 22 de septiembre en Ifema– han criticado mucho al torero en las redes sociales y la organización, ante tal presión, ha decidido cancelar la exhibición de aikido del famoso.

El colaborador de televisión, que es cinturón negro de esta arte marcial que lleva practicando desde hace más de dos décadas –y no iba a cobrar por su participación–, se ha mostrado muy ofendido con la repentina cancelación, sin entender la razón de tal malestar entre los seguidores del evento.

Ante la indignación de Fran Rivera, los responsables de la organización han asegurado que solo quieren mantener el buen clima de este evento familiar sin crear más polémica ni malestar entre los seguidores.

Ahora ha sido su mujer, Lourdes Montes, la que se ha pronunciado sobre el veto a su marido: «Te diré que no me he enterado mucho del tema pero creo que es que a la gente que le gusta el aikido no le gustan mucho los toreros. Este sector de amantes de las artes marciales no está muy conforme con que la gente sea torero pero bueno, ellos se lo pierden porque no sabéis lo bien que lo hace Fran, de verdad. Es un maestro», y se posiciona del lado del torero: «Imagino que agradable para él no es. Mucha gente es antitaurina y está como de moda ser antitaurino aunque es una pena esa moda».