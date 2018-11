Naím Thomas denuncia en Instagram que lleva meses sin cobrar El artista ha publicado varios vídeos en los que expone que una empresa no le ha pagado lo acordado tras su trabajo en un musical en Barcelona

ABC

Actualizado: 05/11/2018 17:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El contundente ataque de Juan Camus a la directora de «OT»

Mal momento para Naím Thomas. El artista ha recurrido a Instagram para denunciar públicamente que lleva meses sin cobrar. Con varios vídeos en su perfil, el exconcursante de «Operación Triunfo» no puede evitar mostrar su enfado ante lo que está viviendo.

«Las personas tenemos un límite y el mío ha llegado. Odio las injusticias», clama el artista, que demanda la falta de pago por parte de Ethika Global Entertainment tras trabajar en el musical Rouge Fantastic Love en el teatro Apolo de Barcelona.

«Sé que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo aunque no le dan like, porque estén trabajando con ellos o porque tienen miedo. Yo no tengo miedo a nadie. Esta gente no quiere pagar y mientras tanto siguen produciendo otros espectáculos», denuncia Thomas.

«La gente que no hemos cobrado pusimos una demanda y fuimos a un acto de conciliación al que ellos no se presentaron», lamenta el artista, que ha recibido el apoyo de Juan Camus o Geno ante lo que estaba viviendo. De hecho, la también extriunfita hacía público que ha pasado por lo mismo que él: «Te entiendo perfectamente, me paso lo mismo hace ya 13 años con el musical de Sancho Panza. Espero que se haga justicia y te devuelvan lo que es tuyo».