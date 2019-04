La nieta de Benito Mussolini a Jim Carrey: «Eres un bastardo»

“Si te estás interrogando qué es lo que conlleva el fascismo, pregunta a Benito Mussolini y a su amante Claretta”. Este tweet del actor, humorista y cantante candiese Jim Carrey (57), que lo ha publicado junto a una viñeta realizada por él en la que se muestra el cuerpo del dictador fascista y de su amante, colgados en 1945 en una plaza de Milán, con la cabeza hacia abajo, ha enfurecido a Alessandra Mussolini (56), nieta del Duce, europarlamentaria, sobrina de Sophia Loren, exmodelo y exactriz.

La dura viñeta de Carrey ha suscitado la inmediata y furibunda reacción de Alessandra, que le ha respondido publicando en menos de una hora siete post dirigidos a Jim Carrey. En el primero le ha escrito en inglés: «You are a bastard» (eres un bastardo). Se inició así una disputa en las redes sociales en la que han participado periodistas americanos e italianos, cómicos, personajes televisivos y miles de personas, con mensajes muchos de ellos contra Mussolini, pero algunos también en su defensa. Entre otros ha intervenido el analista político Evan O’ Connell, quien al «bastardo» de la nieta del Duce ha respondido: «Creo que tu confundes a Carrey con el asesino de tu abuelo», a lo que Alessandra Mussolini ha replicado: «O quizás con alguno de tu familia».

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu