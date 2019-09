La noche en que murió Lady Di, Jacques Chirac estaba con Claudia Cardinale Se le intentó localizar sin éxito. Varios biógrafos del expresidente dicen que se encontraba en el apartamento de la actriz

Seguir Juan Pedro Quiñonero pARÍS Actualizado: 26/09/2019 12:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La fascinación por la muerte de Lady Diana sigue desvelando misterios de alcoba en la cúspide del Estado. Varios estudiosos del trágico accidente que costó la vida a la Princesa Diana de Gales y su acompañante, Dodi Al-Fayed, afirman que Jacques Chirac, por entonces presidente de Francia, pasó la noche del 31 de agosto de 1997 en el lecho íntimo de la actriz Claudia Cardinale.

Algunos biógrafos de Chirac se han hecho eco, en varias ocasiones, del «rumor» de un posible «romance pasajero», entre el ex presidente y la actriz italiana, que ella siempre ha desmentido sin un énfasis particular. Pero no es un secreto que Bernadette Chirac, esposa del expresidente, siempre ha evitado «cruzarse» con la Cardinale cuando han coincidido en numerosos actos oficiales y privados.

En su día, Jean-Claude Laumond, antiguo chófer personal de Chirac, hizo públicos numerosos detalles sobre las «idas y venidas nocturnas» del exmandatario. Con motivo del vigésimo aniversario de la desaparición de Lady Diana, varios especialistas volvieron a reconstruir la tragedia, aportando revelaciones de muy diversa naturaleza.

Al parecer, la noche del accidente se encontraba de guardia, en el palacio de Matignon, residencia oficial del primer ministro (Lionel Jospin, socialista, en aquellos momentos), un consejero especial, Pierre-Alain Muet, que intentó en vano comunicar la noticia al presidente de la República y a su jefe de Gobierno, Jospin, que volvía de vacaciones. Chirac, jefe de Estado, no se encontraba en Palacio del Elíseo ni en su domicilio personal, donde Bernadette Chirac tampoco sabía donde estaba su esposo.

Biógrafos de Chirac, como Franz-Olivier Giesbert, ex director del matutino conservador «Le Figaro», y el semanario «Gala», también afirman que se encontraba en el lecho íntimo de Claudia Cardinale la noche de la muerte de Lady Diana. Horas después del fatídico accidente, Chirac acompañaba al Príncipe de Gales en el hospital Pitie Salpetriere, donde falleció Lady Di aquella madrugada.