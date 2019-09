La nueva ministra de Agricultura italiana da una lección de estilo a sus detractores Tras recibir insultos por su silueta y pocos estudios, dijo que «la elegancia es respetar el propio estado de ánimo»

Seguir Ángel Gómez Fuentes CORRESPONSAL EN ROMA Actualizado: 08/09/2019 18:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los machistas italianos se desataron con insultos sexistas contra la nueva ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, del Partido Democrático, «rea» de haber prestado juramento el jueves ante el presidente de la República con un vestido azul eléctrico. El caso se convirtió en viral, con un efecto bumerán para sus detractores, mostrando que el machismo italiano está declinando.

Bellanova, de 61 años, era una sindicalista y política poco conocida, pero se ha convertido en el personaje más famoso de la nueva Administración porque los italianos han descubierto una mujer determinada, llena de coraje, con sentido del humor y una rica historia personal. Desde adolescente trabajó duramente de sol a sol en el campo como obrera, en especial en la recogida del tomate. Fue a la escuela hasta los 14 años. Se convirtió en sindicalista para defender durante 20 años a sus compañeros de la explotación en Brinsidi, región de Apulia, al sur de Italia.

EFE

A muchos sorprendió ver a una mujer como Bellanova en la cima del poder y la atacaron ferozmente en las redes sociales por estos motivos: es mujer, con silueta «curvy», juró con vestido azul eléctrico y solo tiene el diploma de graduado escolar. El ataque partió de Daniele Capezzone, exsecretario de los Radicales italianos y exportavoz de Forza Italia de Berlusconi, con un tuit en el que decía que la ministra iba disfrazada: «¿Carnaval? ¿Halloween?». A los numerosos insultos y críticas, Bellanova respondió en Twitter con ironía: «La verdadera elegancia es respetar el propio estado de ánimo: ayer me sentía entusiasta, azul eléctrico y volantes, y así me presenté». Después, ante el aluvión de reacciones, Bellanova no se amilanó. «Al ver que el azul de ayer electrizó a muchos, he querido probar con un nuevo atuendo: una blusa con lunares negros, ¿Qué os parece?», publicó.

La cuestión no ha sido una banalidad. Bellanova se convirtió en trending topic en Italia y, en el gran debate que se ha suscitado, han apoyado a la ministra infinidad de personas y líderes políticos, desde la derecha a la izquierda. Cabe destacar el aplauso que ha recibido de Enzo Miccio, un icono de estilo y moda, presentador de televisión y organizador de bodas, comentando positivamente su aspecto en la jura. «Un vestido con organza y gasa con pequeños volantes, en un hermoso azul, perfecto para su silueta. Combinado magistralmente con zapatos abiertos negros. Para mí, perfecta», destacó Miccio, conocido por su intransigencia en materia de estilo y elegancia.

La foto que Bellanova publicó en Twitter

La nueva ministra tiene una larga experiencia política: más de diez años en el Parlamento y subsecretaria en el ministerio de Trabajo y en el de Desarrollo económico, gestionando crisis industriales muy complejas. Por eso no le asustan los insultos. «Si no me dieron miedo amenazas con pistolas, mucho menos ahora algún deficiente detrás de un ordenador», apuntó. Pero la ministra reconoce que ha sentido rabia: «Si un día me vuelvo loca y me presento a Miss Italia, tenéis el derecho de criticarme por mi aspecto, pero si estoy en las instituciones me tenéis que juzgar por lo que hago ahí. Tenemos que restituir la sonrisa a este país».

Bellanova ha dado una lección. Miles de hombres y mujeres la han apoyado, una bella reacción que ha sepultado los mensajes machistas. Ha ganado la batalla con su ironía y experiencia de vida, coronando como ministra de Agricultura una carrera que comenzó precisamente en el campo como obrera explotada. Muchos reconocen que seguramente su experiencia de vida y profesional vale más que un par de licenciaturas universitarias.