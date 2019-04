Omar Montes carga sin piedad contra Chabelita Pantoja El exconcursante de «GH Vip 6» no se ha cortado un pelo a la hora de hablar sobre Isa Pantoja y su nuevo novio, Asraf Beno

Las idas y venidas en la relación de Isa Pantoja y Omar Montes están muy lejos de haber terminado. Tras su paso por el programa «GH Vip 6», son incontables las veces que han discutido, roto y retomado su noviazgo, en un escenario difícil de clasificar.

Sin embargo, cuando parecía que las aguas habían vuelto a su cauce (la hija de la tonadillera sale ahora con el modelo Asraf Beno), el músico ha vuelto a arremeter contra la que fuera su novia y el que, en su momento llegó a ser su gran amigo. Ambos fueron acusados de mantener sexo en la casa de Guadalix, algo que la hermana de Kiko Rivera ha desmentido en muchas ocasiones.

En una reciente aparición pública, el televisivo no ha dudado en mostrar su enfado con la pareja, aún resentido por cómo actuaron. «Ha engañado a toda España, y a mi el primero», recoge Europa Press. Montes explica que no quería creerse aquella información pero que ya ha quedado más que demostrado que era verdad, «era algo obvio». No contento con eso ha terminado por afirmar que a Chabelita la protegen mucho (en televisión), pero que «ha demostrado la clase de mujer que es».

Acerca de la nueva relación de su ex con Asraf asegura que no se cree nada. «Mientras le siga pagando las cosas irá bien,cuando le cierre el grifo, la dejará y ya está», sentencia.

Eso sí, sobre su ex cuñado, Kiko Rivera, se ha mostrado mucho más amable. El periodista se ha interesado sobre qué le parece que haya confesado su problema con las drogas en «GH Dúo» y lo ha calificado como algo «heroico»: «Hay muchos (concursantes) que se ponen hasta arriba allí y nadie dice nada», comentaba antes de afirmar que él se «quita el sombrero».