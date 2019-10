Omar Montes, denunciado en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer La madre de su hijo le acusa de injurias y amenazas

Menos de 24 horas después de que «Sálvame» emitiese unas imágenes en las que Omar Montes aparecía apartando bruscamente a un fan que le pedía una fotografía, e incluso le tiraba a la cabeza la patata rellena que estaba comiendo. «No me esperaba esas malas formas», dijo una fuente consultada por el programa. Parece ser que el cantante llegó tres horas tardes a su concierto y todos los fans que compraron la entrada VIP (que costaba más de cien euros) se quedaron sin poder hacerse la foto con su artista favorito. « Se comporta como un creído, con una prepotencia, una chulería que no le podía tocar nadie, como si fuera oro el chaval», dijo una de las asistentes. Parece que el de Pan Bendito ha pasado a convertirse en el más chulo del barrio.

Ahora una nueva acusación recae sobre el cantante, y es que tal y como publica la revista «Semana», Omar Montes ha sido denunciado en un Juzgado de Violencia cotra la Mujer por la madre de su hijo (de siete años), que le acusa de injurias y amenazas.

Según explican a través de la revista, el pasado 7 de octubre la ex del cantante acudió a una comisaría asegurando que el padre de su hijo le había amenazado e insultado a través de una llamada telefónica. Unas horas más tarde, Omar fue citado en los juzgados para prestar declaración, tras lo cual el juez no vio oportuno que se activase el protocolo de seguridad de la denunciante al no estimar riesgos para ella. Una decisión que ha sido recurrida por los abogados de la joven.