El original regalo de Elsa Pataky a Chris Hemsworth por su cumpleaños La actriz ha obsequiado a su marido en su 36 cumpleaños con un objeto propio de un «superhéroe»

Chris Hemsworth ha cumplido 36 años y su mujer, la actriz española Elsa Pataky, le ha hecho un regalo que seguro que el intérprete de Thor nunca olvidará. El primer detalle de la actriz ha sido una felicitación llena de fotografías en las que se puede ver a Chris en las diferentes facetas de su vida: «Feliz cumpleaños a mi ser humano favorito, mi esposo, mi pareja, mi amor, el mejor padre de todos, estoy muy orgulloso de ti y de quién eres. Nunca dejes de hacernos reír. Haces que cada momento de nuestras vidas sea tan feliz».

Sin embargo, P ataky no se ha quedado solo ahí y ha querido demostrar su amor con un obsequio de lo más casero: «Gracias por todos las felicitaciones de cumpleaños y regalos. Mi regalo favorito es esta nueva capa que mi encantadora esposa me tejió». Así es, la actriz decidió sacar una de sus habilidades ocultas y sorprender a su marido con una manta de punto.

Elsa Pataky se mudó a Australia, a Byron Bay, junto a Hemsworth para dar a luz allí a su primera hija, India Rose. Allí siguieron ampliando la familia con los mellizos Tristan y Sasha. Junto a ellos, los planes familiares no cesan, tal y como podemos ver en las redes sociales.

Vacaciones

La familia al completo ha pasado unos días de vacaciones en la localidad de Zarauz, Guipúzcoa. Su presencia en España se debía a un enlace matrimonial entre Christian Prieto, hermano de la actriz y su novia, Silvia Serra. Una noticia que ya adelantó Diario Vasco y, que horas después, confirmó el propio Christian Prieto por medio de su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: «A la mujer que me hace sentir la persona más especial del mundo. Te quiero más que a nada. Aún no me creo que nos vayamos a casar en menos de diez días».