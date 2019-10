El padre de Beyoncé revela que tiene cáncer de mama

Difíciles momentos para la familia de Beyoncé (38 años). El padre de la artista estadounidense, Mathew Knowles (67), ha revelado en una entrevista –que se emitirá este miércoles– con Michael Strahan en el programa «Good Morning America» que padece cáncer de mama.

Así lo ha anunciado el espacio televisivo a través de Twitter con un vídeo promocional. «Mañana en @GMA: Mathew Knowles, el padre de Beyonce, se sienta con Michael Strahan y revela su lucha contra el cáncer de mama», escriben en el tuit.

TOMORROW ON @GMA: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA tomorrow. pic.twitter.com/Gmojh40ARb