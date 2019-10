Un padre denuncia el «trato de favor» de un hospital privado a Pilar Rubio Por el momento, la presentadora no se ha pronunciado al respecto, pero el mensaje ha recibido numerosas respuestas en Twitter

Pilar Rubio se ha convertido en la protagonista de una polémica surgida este lunes en las redes sociales cuando un usuario ha compartido una situación que habría tenido lugar recientemente en un hospital de La Moraleja. En el tuit, que se ha hecho viral en pocos segundos, el padre de un niño expone que la presentadora habría recibido un trato de favor por parte del centro médico al que acudió con uno de sus hijos.

«Hola Pilar Rubio, soy el padre del hijo que lloraba y que han echado de la consulta de urgencias del Hospital de La Moraleja de Sanitas para que entrases tú con tu hijo. Espero que no le pase nada y se recupere pronto. Difusión, por favor», escribe J0rge García en su cuenta de Twitter.

Hola @PilarRubio_ soy el padre del hijo que lloraba y que han echado de la consulta de urgencias del hospital de la moraleja de @sanitas para que entrases tú con tu hijo. Espero que no le pase nada y se recupere pronto. Difusión, por favor. — Jorge García (@jgarciarubio) 6 de octubre de 2019

Por el momento, la presentadora no se ha pronunciado al respecto, pero el mensaje ha recibido numerosas respuestas, entre las que se encuentra la del propio hospital: «Hola Jorge. Nos gustaría conocer lo sucedido. Por favor, ¿nos puedes indicar por privado el nº de tarjeta de tu hijo, y detallarnos lo que ha ocurrido? Gracias».

Hola Jorge. Nos gustaría conocer lo sucedido. Por favor, ¿nos puedes indicar por privado el nº de tarjeta de tu hijo, y detallarnos lo que ha ocurrido? Gracias. — Sanitas Atiende (@sanitas_atiende) 6 de octubre de 2019

Los usuarios de las redes sociales no han tardado en dar su opinión sobre los hechos relatados, aunque lo cierto es que aún no se sabe qué es lo que ha pasado o las circunstancias que rodean la denuncia el padre del niño. Muchos se han indignado con el relato mientras otros señalan que Twitter no es el espacio adecuado para denunciar la situación. «No sé como es el caso.. Pero en Urgencias privadas o públicas, hay un procedimiento que se llama Triaje y atienden no por orden de llegada sino por la gravedad... Antes de denunciar favoritismos (que puede haberlos), hay que informarse», añade otro.