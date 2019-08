Pipi Estrada rompe su silencio sobre Miriam Sánchez El periodista cuenta cómo es el día a día de la exactriz porno después de dejar la televisión hace algunos años

ABC Actualizado: 26/08/2019 16:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miriam Sánchez regresaba a la escena pública hace menos de un mes después de que, hace ya algunos años, dejase por completo la televisión para llevar un vida mucho más apacible. Pero poco queda de la explosiva exactriz porno que todos conocían por su extrovertido carácter.

La propia exintérprete era la que subía una imagen a su cuenta de Twitter en la que aparecía de lo más cambiada: teñida de morena y con algún kilo de más. Miriam Sánchez anunciaba que se había propuesto adelgazar. «He decidido confiar en @centroceme para el siguiente paso en mi vida. El tiempo ha pasado y he engordado más de 10 kilos... Es por ello que junto a CEME vamos a retomar mi imagen y poder volver a verme bien y sentirme bien conmigo misma», escribía la que fuera asesora del amor de «Mujeres y Hombres y Viceversa».

A raíz de eso son muchas las informaciones que sobre ella que han salido a la luz, desde unos supuestos problemas económicos (vendió sus prótesis mamarias y su coche por internet) hasta que podría estar calentando el ambiente para intentar regresar a la televisión. Aunque lo cierto es que se niega a dar cualquier tipo de entrevista desde hace años. Pipi Estrada ha roto su silencio en «Jaleos» para hablar de la madre de su hija y contar la vida que lleva desde que dejó la televisión.

El periodista ha asegurado que Miriam Sánchez no está pasando por su mejor momento debido a todo el revuelo que se ha montado. «Decidió en su momento apartarse del foco mediático, de la publicidad y todo lo que conlleva», cuenta Estrada a la vez que asegura que Miriam Sánchez dio publicidad a su operación estética no para que saliese en todos los medios, sino como «publicidad de régimen interno» para la clínica.

Cree que Sánchez no volverá a la televisión (como así se está comentando), ya que le produce un «rechazo total». Gran parte del problema fue la manera en la que ella y Pipi tuvieron que dejar el programa en el que trabajaban: «Mujeres y Hombres y Viceversa». Fueron acusados de dar a los tronistas los teléfonos de gente famosa, por lo que el espacio decidió dejar de contar con ellos. «Miriam se quedó con un gran destrozo personal y laboral. Yo no tengo una cámara donde pueda ver cómo es el día a día de Miriam. Yo lo que sé, lo sé por mi hija, que va a ver a su madre... Alguna vez la veo y pienso que cuando una persona no tiene trabajo es preocupante», explica.

Pese a que Estrada asegura que su ex hizo un módulo de tanatopraxia (sacó matrícula de honor), parece que las cosas no le han ido muy bien. Cree que mejoraría su autoestima si le ofreciesen un trabajo en televisión para que la Miriam de siempre volviese a «deslumbrar a toda la audiencia». «Cuando te etiquetan no van a la esencia de lo que tú vales; te quedas con lo que hiciste en ese momento. No te quieren ni para ser dependiente en una tienda de zapatos», dice Estrada.