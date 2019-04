GH Dúo Los planes de futuro de Kiko Rivera e Irene Rosales con el dineral de su paso por «GH Dúo» Una vez terminado el concurso, hay que hacer recuento de lo que el matrimonio ha ganado durante estos meses de encierro y comprobar si han conseguido saldar de una vez por todas sus deudas con Hacienda

El pasado mes de febrero, durante «El programa de Ana Rosa» el periodista Pepe del Real desveló que Kiko Rivera debía una cantidad desorbitada a Hacienda. Tal es la suma que el Fisco decidió embargar el sueldo que el hijo de la tonadillera ganaba durante su participación en «GH Dúo» hasta queconsiguiese saldar su deuda. Una cantidad que ascendía a «3.365,80 euros de principal, más otros 1.010 euros presupuestados para intereses y costas sin perjuicio de su ulterior liquidación». Además, a esta deuda se le sumarían 80.000 euros con el fisco y 15.000 más por intereses y costas.

Confesiones

«Yo no entro para ganar dinero, entro pasa saldar mis deudas», confesaba el marido de Irene Rosales cuando entró en la casa de Guadalix de la Sierra. «He reñido mucho a Kiko porque él podría tener toda la vida solucionada si hubiera tenido la cabeza centrada, pero no la ha tenido», espetó Irene Rosales. «Hemos pasado por una mala época», explicaron los jóvenes ante Jorge Javier Vázquez. Fue entonces cuando Kiko confesó que había malgastado su dinero. «He seguido trabajando, pero para pagar deudas. Muchas veces no hemos podido ni pagar el alquiler de la casa, y ha sido entonces cuando mi madre me ha ayudado». El hijo de la tonadillera afirmó que habían sobrellevado aquella situación «con la cabeza alta». «La culpa es totalmente mía, por no tener la cabeza centrada y ser un bala perdida», reconoció.

Los problemas económicos de Kiko Rivera e Irene Rosales explican que la pareja haya decidido entrar a concursar a «GH Dúo» para sanear sus finanzas. «El día en el que yo me arrepentí de todo lo que he malgastado fue el día en el que mi madre estaba donde estaba (haciendo referencia a la prisión) y hacía falta un dinero. Yo lo tenía, pero me lo gasté. Ese día fue uno de los peores días de mi vida». Así, Rivera dio a entender que no pudo hacer frente a la fianza de Isabel Pantoja tras la condena de esta a prisión. «Eso me va a doler hasta el final de los días», sentenció el joven.

El maletín

Quedan escasos días para la gran final de «GH DÚO». En la casa solo sobreviven cuatro concursantes -Kiko Rivera, María Jesús Ruiz, Juan Miguel y Alejandro Albalá- luchando por el famoso maletín valorado en 100.000 euros. Irene Rosales abandonó la casa la semana pasada quedando como una orgullosa quinta finalista. Una vez terminado el concurso, hay que hacer recuento de lo que el matrimonio ha ganado durante estos meses de encierro y comprobar si han conseguido saldar de una vez por todas sus deudas con Hacienda.

Según publicaron diversos medios a principios del reality, el caché de la pareja era el más elevado, con un sueldo de unos 40.000 euros, que multiplicados por las 13 semanas que han compartido casa, se llega a la impresionante suma de 520.000 euros, a los que habría que sumar los 20.000 euros que aportará Kiko de su última semana de concurso en solitario. Un total de 540.000 euros, que se quedarían en 270.000 euros tras descontar el IRPF. Habrá que esperar para saber si finalmente el hijo de la tonadillera se lleva el maletín valorado en 100.000 euros, 50.000 después de los impuestos.

El «Programa de Ana Rosa» ha echado cuentas: el Dj debe a Hacienda 80.000 euros, más 15.000 de intereses, más 24.000 euros a la comunidad de vecinos de un piso que tiene en Alcobendas, más 5.000 euros de deuda a un empresario por incumplimiento de compromisos profesionales. Todo esto sumaría un total de 124.000 euros que, restados del dinero ganado en el reality, les dejaría unas ganancias de unos 146.000 euros.