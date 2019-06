Los planes de Mario Vaquerizo para después de su muerte Unas declaraciones que surgieron a raíz de la enfermedad que sufrió el televisivo las pasadas Navidades

No se sabe si fue a raíz del susto que tuvo Mario Vaquerizo con su salud a finales del año pasado, pero el televisivo ya lo tiene todo atado para irse en paz de este mundo. Así lo comentó el propio cantante durante una entrevista con la revista «Shangay»: «Tenemos un testamento hecho, algo que es de sentido común. Para evitar un marrón a la gente que se quede. Por supuesto que tenemos separación de bienes. Yo tengo cosas que a mí me importan mucho, pero que entiendo que no tienen ningún valor. Además, los cuadros de Las Costus no se los voy a dar a un museo. Yo soy más de que los disfrute la gente que quiero. Tengo miedo que alguna loca, como en el Louvre, tire un huevo ahí. Yo soy de los que quiero que cuando me muera me hagáis un gran funeral, que lloréis constantemente, y lo digo en serio», expresó. «No queremos que se haga ni una fundación ni nada. Nuestras cosas son nuestras cosas y nos gustan mucho. Queremos que se las repartan nuestros amigos. Yo he nombrado ya hasta a una albacea, que es Marta Vaquerizo», añadió.

Unas declaraciones que surgieron a raíz de la enfermedad que sufrió el televisivo las pasadas Navidades. Unos problemas de salud que él mismo ha ido relatando a sus seguidores a través de su perfil de Instagram, dejando muy preocupados a sus seguidores y que posteriormente contó más a fondo en el programa «Sábado Deluxe». «Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto», dijo Vaquerizo en el espacio televisivo. «No puedo correr ni peinarme con el secador, pero beber cerveza sí. Mi enfermedad me está afectando tanto que no tengo ganas de f...», añadió.

«He podido volver al gimnasio después de seis meses, llevo tres semanas. Y vuelvo un poco a hacer lo que quería hacer: madrugar y quedarme con mejor cuerpo del que tengo ahora», contó esta semana para la revista.