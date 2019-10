La polémica boda de Diego Matamoros y Estela Grande Centrada en el mundo de la moda desde los 17, su participación en «Gran Hermano VIP» sorprendió muchísimo a sus seguidores

En marzo de 2017, Diego Matamoros anunció su boda con su entonces novia, Estela Grande, con la que había roto meses antes y con la que se había reconciliado. El colaborador lo publicó a través de su estado sentimental de Facebook en el que ponía: « Diego M. Flores se comprometió el 30 de marzo», ponía la actualización.

Por aquel entonces, la joven elegida tenía 22 años y estudiaba la carrera de Psicología. Centrada en el mundo de la moda desde los 17, su participación en «Gran Hermano VIP» sorprendió muchísimo a sus seguidores, puesto que siempre se ha mantenido en un segundo plano en temas de televisión y guerras familiares de los Matamoros contra los Flores.

Con la incorporación de Estela Grande al elenco de famosos que se encerrarán en «GH VIP», se completa una de las tradiciones del reality: contar con alguien del clan Matamoros. Desde el comienzo del formato, el programa siempre ha contado con algún miembro de la familia dentro de la casa. Ya han sido residentes de Guadalix de la Sierra Kiko Matamoros, Laura Matamoros, Javier Tudela o Makoke.

El gran día

El viernes 13 de julio en la Finca Prados Moros en El Escorial, fue una boda que en su día trajo muchos dolores de cabeza a su famila pues la relación de Diego con su padre, Kiko Matamoros, no era nada buena en aquel momento. A pesar de que en su día el colaborador aseguró que no asistiría, gracias a la presión por parte de su familia, especialmente por Mar Flores, tía de Diego Matamoros, quien aseguró que todo «padre debería ir a la boda de su hijo», finalmente el patriarca cambió de opinión y decidió acudir al enlace de su primogénito. Sin embargo, desde el primer momento confesó que no creía que esto sirviese para que hubiese un acercamiento: «No creo que esto sea un punto de inflexión». Y así ha sido.

El novio acudió a «su gran día» vestido con chaqué y el vestido de la novia era de corte clásico, sencillo y juvenil. Estela le regaló los zapatos que lució en la boda, mientras que el novio optó por regalarle los pendientes de oro blanco y brillantes. La madrina de la boda fue la hermana del novio, Laura Matamoros.

Los novios sorprendieron con un tango y una bachata para abrir el baile en vez del vals que suele tocarse en estas ocasiones. Estela cambió de vestido para disfrutar de manera más comoda del baile. Para su segundo traje optó por un diseño de Silvia Salleras, que combinaba un body de crepé de seda con una falda compuesta por numerosas capas de gasa de seda y una gran apertura que dejaba al descubierto gran parte de su pierna.

Tensión

Uno de los momentos más tensos de la ceremonia fue el reencuentro de Mariam Flores y su ex Kiko Matamoros, quienes llevaban más de 12 años sin verse. El reencuentro fue educado y frío, un simple apretón de manos con caras serias. Mariam retrasó su llegada media hora, lo que aumentó los nervios de Diego por si la novia llegaba antes que su madre. Muchos creían que, el retraso se devió a que Mariam tuvo que asimilar que, después de tanto tiempo, volvería a reencontrarse con el padre de sus cuatro hijos.