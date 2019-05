Poty confirma el final de su amistad con David Bustamante El coreógrafo ha explicado que él no tendría ningún problema en volver a retomar la relación con el cantante

Poty y David Bustamante compartían momentos de amistad acompañados de sus entonces mujeres, que a su vez son íntimas amigas. Sin embargo, desde que el cantante rompió su matrimonio con Paula Echevarría, la relación de este con el coreógrafo también fue decayendo.

Javier Castillo, más conocido como Poty, acudió ayer al programa de «Viva la vida» y, después de meses evitando confirmar el alejamiento entre ellos, finalmente tuvo que reconocerlo. El coreógrafo acudió para hablar de su trayectoria profesional, sin embargo en un momento dado los colaboradores le preguntaron qué opinaba sobre la nueva novia de Bustamante, Yana Olina: «Ella baila muy bien, perdón es que me he quedado un poco como pasta de boniato... Yo pensaba que venía a hablar de mi libro», contestó el bailarín. Aunque Poty siempre se ha mostrado receloso a la hora de hablar de su vida privada, aprovechó este momento aclarar cómo se encuentra su amistad con Bustamante: «La relación se ha roto desde hace un año. Nuestra relación ahora es nula, no existe».

Está confesión sorprendió a todos los presentes en el plató que intentaron indagar en el tema y lo consiguieron, pues Poty al fin explicó el motivo del distanciamiento con el que fuera su amigo del alma: «Un tío hecho y derecho como yo de entrada, te dejan de seguir en Instagram y eso ni mi hija Martina con 14 años lo hace pero, bueno a lo que vamos. Lo publicó Aurelio Manzano y el tema fue que hace un año, el famoso puente de Mayo del año 2018, Paula nos llamó nos dijo que por qué no hacemos un fin de semana y nos vamos a Marbella y hacemos un poquito el tema de presentación oficial con Miguel porque no nos conocíamos. Nosotros somos tres matrimonios íntimos y que siempre salimos con los niños a todo... Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada, y yo estuvimos siete meses, y sabe David que es verdad lo que estoy diciendo, sin asistir a ningún encuentro, a ninguna cena con Paula y Miguel. Iba mi mujer, iba Sonia, la mujer de Miguel, pero nosotros, Melgar y yo, no íbamos para evitar eso», explicó el bailarín.

Además, el coreógrafo añadió que llamó al cantante para contarle que Paula les había dicho de ir a Marbella para conocer a su actual pareja, Miguel Torres, pero para que no hubiese imágenes del encuentro, tanto él como su mujer, disgustados decidieron anular el viaje: «Mi mujer, mi hija y todos nos disgustamos pero no fuimos a ese encuentro y evitamos que hubiese material fotográfico y ahí se paró la relación porque éramos íntimos amigos».

Sin embargo, el colaborador Diego Arrabal le expusó que también podría haber algo más detrás del enfado de Bustamante, pues explicó que el cantante cree que Poty sabía de la relación de Miguel Torres y Paula Echevarría desde el primer momento. «Lo sabía España entera. Él es el primero que lo tenía que saber», exponía el coreógrafo, que concluyó este tema diciendo que él no tiene ningún problema en reconciliarse con David.