El Príncipe Harry habla por primera vez de sus polémicas vacaciones en jet privado El hijo de Diana de Gales reconoce en una conferencia en Ámsterdam que no es perfecto

ABC Actualizado: 04/09/2019 09:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las vacaciones a todo trapo por Ibiza y el sur de Francia de Meghan Markle y el Príncipe Harry han levantado ampollas en Reino Unido. Afeaban no solo el coste de los trayectos en jet privado con una compañía que es conocida como el «uber de los millonarios», sino también por la contaminación. Como firmes defensores del medioambiente, o eso llevan prodigando desde hace meses, no sentó nada bien que volasen en un avión que genera siete veces más CO2 por persona que un vuelo comercial.

Fue tal el revuelo que se montó que hasta el mismísimo Elton John salió en su defensa y se ofreció a proporcionarles un avión privado para sus futuros viajes. Semanas después de la polémica, el Príncipe Harry ha querido dar una explicación sobre la polémica que les ha rodeado.

Ha sido en una conferencia en Ámsterdam -a la que llegó en vuelo comercial-, en la que ha lanzado Travalyst, una nueva asociación global destinada a mejorar la conservación y protección del medioambiente, así como a impulsar el desarrollo económico de las comunidades locales a través del fomento de prácticas de turismo sostenible en del sector de los viajes.

«No soy un experto en turismo o en negocios, pero a través de mis viajes he observado que existe una relación única entre la sociedad y el medio ambiente y he notado algo alarmante: no hay la simbiosis que se necesita», comenzaba explicando el hermano del Príncipe Guillermo.

Tras estas palabras ha reconocido que se equivocó durante sus vacaciones en jet privado. «No podemos hacerlo todo, sí podemos hacerlo mejor. Nadie es perfecto», ha dicho en la conferencia. También ha querido dejar claro que esa elección de aviones privados, suele responder a una necesidad por mantener a su familia a salvo, para «asegurar su seguridad».

Aclara también que el 90% de los vuelos que coge son comerciales, aunque lo que haya llamado la atención sea el otro 10% restante. Eso no quiere decir que no esté comprometido con el medioambiente.