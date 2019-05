El príncipe heredero de Dubái, amante del paracaidismo y poeta, abandona la soltería Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, de 36 años, se ha casado con su prima en una fastuosa ceremonia

Seguir Ana Mellado @AnaMellado Actualizado: 26/05/2019 00:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para Hamdan bin Mohammed Al Maktum (36 años), el príncipe heredero de Dubái, no existen los sueños imposibles. Aventurero empedernido, amante del riesgo, los animales y la poesía ha moldeado su vida a capricho a golpe de petrodólares. Su posición y su evidente atractivo le encumbraron durante los últimos años como uno de los solteros de oro más codiciados de la realeza. Un título del que acaba de desprenderse hace apenas unos días. El segundo hijo de Mohammed bin Rashid Al Maktoum contrajo matrimonio la semana pasada con su prima Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum, en una fastuosa ceremonia en Dubái. Aunque no han trascendido imágenes oficiales, en las redes sociales se pueden ver algunos vídeos de la celebración en la que no ha faltado una impresionante coreografía de los asistentes arrodillados en el suelo al ritmo de unos panderos. En la misma ceremonia religiosa, también se casaron dos de sus hermanos con sus respectivas parejas: el diputado gobernante de Dubái, Sheikh Maktoum bin Mohammed y el presidente de la fundación Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge, Sheikh Ahmed bin Mohammed.

A diferencia de sus hermanos que siempre han mantenido un perfil más bajo, el príncipe Hamdan bin Mohammed Al Maktoum -conocido en su país como Fazza- exhibe su opulenta vida a diario en Instagram donde atesora una legión de más de ocho millones de seguidores. En sus imágenes se le puede ver surcando los cielos de Dubái y regalando unas imágenes espectaculares de lujosos rascacielos y playas artificiales que él mismo realiza con su cámara GoPro mientras practica paracaidismo. El joven es un amante de este deporte, acumula más de 2.500 saltos y de hecho posee dos centros: Skydive Dubái y Skydive Empuriabrava.

A finales del 2012, a través de un grupo inversor de Dubái adquirió este centro en Gerona para convertirlo en el referente del paracaidismo de élite en Europa. Gracias a su inversión, el edificio principal, las oficinas y la recepción fueron sometidas a una profunda remodelación. Con una flota de tres aviones y 50 trabajadores especializados, facturaron 4,9 millones en 2018 y este año prevé alcanzar los 5,1 millones. Eso sí, desde el año 2015 incorporaron un enfoque solidario y han donado más de 60.000 euros. De los 69.100 saltos que se hicieron en 2018, un total de 10.000 fueron en tándem y el resto paracaidistas. Y en los meses de verano cuando el calor aprieta en Dubái el príncipe viaja a la Costa Brava para practicar su deporte favorito.

Su padre también mantiene unos lazos muy especiales con España. En nuestro país se enamoró de su segunda esposa cuando ambos participaban en el World Equestrian Games en Jerez de la Frontera en 2002. Además, posee varias fincas en Extremadura.

El abanico de hobbies de Fazza abarca además del paracaidismo, la hípica o el entrenamiento de halcones, el arte y la lírica, una pasión que heredó de su padre. Cuando falleció su hermano mayor, el jeque Rashid bin Mohammed en 2015 por un ataque al corazón, expresó su tristeza y pérdida a través de un poema que compartió en Instagram. Tras la muerte del primogénito, Fazza se convirtió en heredero al trono.

El llamado a reinar en Dubai ha recibido una exquisita educación en el extranjero. Se sometió al estricto entrenamiento físico en la Escuela Militar de Sandhurst, un centro de élite del ejército británico a unos 55 kilómetros al suroeste de Londres, y también pasó por las prestigiosas aulas de la London School of Economics.

El príncipe ha acaparado titulares recientemente por su exclusivo círculo de amigos. Durante las pasadas Navidades compartió unos días con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Dubái. Por supuesto, Fazza no desaprovechó la ocasión para retratarse con el futbolista y presumir de amistad ante los ojos del mundo.