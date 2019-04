La prohibición de Pilar Rubio y Sergio Ramos en su boda La presentadora ha acudido a un evento público en el que ha desvelado algunos detalles sobre su futuro enlace

ABC Madrid Actualizado: 02/04/2019 22:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pocos son los detalles que se conocen aún sobre la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. La pareja ha intentado mantener la máxima privacidad entorno al enlace, pero sí han dado algunas pistas sobre la celebración de su boda. Será el próximo 15 de junio, en Sevilla, cuando sellarán los siete años de amor que les unen.

Inmersa ya en los preparativos, la televisiva ha acudido a un evento en el que ha hablado sobre algunos detalles del «gran día». Entre ellos, los tratamientos de belleza que está siguiendo para ponerse a punto: «Pues ahora mismo la zona del abdomen que, después de dar a luz tres veces, no se queda bien. Me están tratando con láser esa zona, para que la piel quede tersa, aunque es cierto que en la boda no se me va a ver mucho. No voy a ir en bikini», bromea.

También ha hablado sobre la «prohibición» que tanto ella como su futuro marido han impuesto a los invitados: no utilizar el móvil. Ella, sin embargo, asegura que no le gusta que se vea de esta manera: «No es quitar el móvil, yo creo que esa expresión queda bastante negativa. Es simplemente decir que vamos a dejar todos el móvil guardado en algún lugar, a buen recaudo, para que podamos disfrutar. Porque a lo mejor algunos invitados se sienten más cómodos sin teléfonos y sin cámaras. Así podrán estar a gusto, felices y se podrán divertir».

Tmbién ha hablado sobre la luna de miel, sobre la que ha asegurado que no tienen nada claro: «Hay zonas que me gustan, la costa este de EEUU... África, que tampoco lo conozco, pero claro hay que vacunarse. Tampoco he ido nunca al continente asiático. Hay muchas opciones».