La radical decisión de Anne Hathaway para proteger a su hijo de 3 años La actriz oscarizada actriz asegura que no trata de dar lecciones de moral a nadie, sino asegurar su bienestar y el de su retoño

No es por una cuestión moral, ni tampoco es la primera vez en que hace una declaración de intenciones de este tipo. Pero Anne Hathaway no oculta que, si toma alcohol, no le gusta el «día después», cuando la resaca hace estragos y más aún siendo madre de un niño de 3 años, fruto de su matrimonio con Adam Shulman.

En enero de 2019, la protagonista de «El diablo viste de Prada» ya lo anunció durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres: su intención era la de no probar ni una gota de alcohol, al menos hasta que su hijo alcanzara los 18 años. «Voy a dejar de beber mientras mi hijo viva bajo mi mismo techo. No me sienta bien y él tiene una edad en la que me necesita todo el tiempo».

En esta ocasión, ha sido en una entrevista con la revista «Boston Common» cuando la actriz, de 36 años, ha ampliado su intención de mantenerse abstemia hasta que su retoño crezca. «No dejé de beber porque tuviera un problema con el alcohol. Lo hice por la resaca, ahí estaba el problema».

La ganadora de un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por «Los miserables» asegura que no es una opción de «moral» y que no todos tienen que dejar de beber cuando hay un niño en casa. «Muchas personas no tienen que hacer algo tan extremo. No creo que beber sea algo malo». Pero añade que su «elección» llegó cuando una de sus resacas «duró... cinco días».

Anne Hathaway, que se encuentra en plena gira de promoción de la nueva película de Chris Addison, «The Hustle», junto a Rebel Wilson. Saltó a la fama en el año 2001 tras protagonizar «Princesa por sorpresa» y, desde ese momento, su carrera se disparó con papeles en «El diablo viste de Prada», «Alicia en el país de las maravillas», «Amor y otras drogas», «Don Jon», «Interstellar» o «Oceans' 8».