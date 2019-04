La reacción de Elena Tablada a la reciente paternidad de David Bisbal La ex del cantante ha enterrado el hacha de guerra (temporalmente) tras volver de su luna de miel con Javier Ungría

Parece que el nacimiento del primer hijo en común de David Bisbal y Rosanna Zanetti podría haber enterrado el hacha de guerra entre la expareja (al menos, temporalmente). Y es que en los últimos meses las diferencias entre ellos eran cada vez mayores.

El artista acusa a su exmujer de exponer demasiado la imagen de Ella. «Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas que no deberían hablarse porque es sobre una menor, es porque yo, previamente, ya he tratado de hablar con ella para convencerla para que proteja la intimidad de su hija que no lo ha hecho nunca», dijo en los Premios Cadena Dial. Tablada, por su parte, no se quedó callada ante las acusaciones: «Me davergüenza que no respete a la madre de su hija. Lo bueno es que Ella sabe quien la ha cuidado y protegido».

Sin embargo este fin de semana la paz se establecía de nuevo entre ambos. Tras conocerse la noticia del nacimiento de Matteo, el segundo hijo (primer varón) del almeriense, su ex se ha pronunciado al respecto, con un pequeño gesto que ha sorprendido sus seguidores: ha dado «me gusta» a la publicación en la que él anuncia la llegada del pequeño.

Además a su llegada de la increíble luna de miel con Javier Ungría en las Seychelles, recién aterrizados, han sido preguntados por la nueva paternidad de Bisbal y han felicitado a los «papás»: «Enhorabuena a todos», ha dicho el empresario.