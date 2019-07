Ricardo Gómez: «Solo tenemos un planeta y más nos vale cuidarlo porque nos lo vamos a cargar» El actor está especialmente comprometido con el cuidado del medioambiente

Ricardo Gómez ha sido este año el embajador elegido por Ecovidrio para dar voz a su campaña veraniega: «Movimiento Banderas Verdes». El actor animó a que los chiringuitos y bares costeros de España se sumaran a la lucha contra el cambio climático y la protección de nuestras costas, a través del reciclaje de envases de vidrio. «Pienso que este proyecto, a pesar de ser nacional, busca una conciencia global», explica el intérprete en conversación con ABC. «Si estás concienciado en cuidar tu país, cuando vayas a otras playas de fuera también las respetarás. Es algo que nos compete a todos los seres humanos».

El actor está especialmente comprometido con el cuidado del medioambiente: «Nunca antes había participado en una campaña sobre el medio ambiente y cuando me lo ofrecieron acepté sin pensarlo. Si puedo utilizar mi imagen para que llegue a más gente el mensaje de la necesidad que impera en el planeta ahora mismo para que lo cuidemos a través del reciclaje, pues me parece una oportunidad estupenda para intentar que esa idea llegue a más oídos», y advierte: «Seguir negando el cambio climático es tirarse piedras contra tu propio tejado. Solo tenemos un planeta y más nos vale cuidarlo porque nos lo vamos a cargar».

El que fuera durante 17 años Carlitos Alcántara en la serie «Cuéntame» contó su experiencia durante una vacaciones vividas el año pasado en Indonesia: «Las playas con aguas transparentes que te venden no existen. En su lugar hay toneladas y toneladas de botellas y un pozal de mierda», cuenta visiblemente preocupado. «Cuando uno va a la playa va con la idea de relajarse, bañarse y tomar el sol. Por lo que encontrarte playas en ese estado da muchísima lástima porque me fastidia el día y porque me parece que como seres humanos no tenemos el derecho de reventar un ecosistema que antes de que llegásemos nosotros no estaba así».

Nueva vida

Fue en mayo de 2018 cuando el actor sorprendió a toda España anunciando su salida de «Cuéntame»: « Después de 348 capítulos y 17 años aprendiendo, disfrutando y creciendo cada día, esta semana estoy rodando mis últimas escenas de "Cuéntame". Cierro una etapa que abarca desde que tengo recuerdo. Cuántas veces se dice que los integrantes de un rodaje se convierten en familia y en este caso es, literalmente, verdad», escribió a través de una carta colgada en su perfil de Twitter. «Mis compañeros de reparto y el increíble equipo han sido y seguirán siendo la familia con la que he crecido. Empecé siendo un niño que jugaba y termino siendo un adulto que espera seguir jugando siempre, al fin y al cabo eso es lo que hacemos los actores».

Ricardo Gómez - ABC

Ahora, más de un año después, Ricardo hace balance: «He estado 9 meses de gira en una función de teatro que ha sido un éxito total». Un trabajo que le ha aportado nuevas experiencias: «Ha sido descubrir una parte de mi profesión que nunca antes había hecho porque he viajado por toda España y he conocido un montón de sitios y teatros preciosos que antes no había pisado», y asegura que «A nivel personal estoy muy tranquilo porque ya no tengo la presión de todos los días tener que ir a un rodaje».