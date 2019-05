Rocío Crusset estrena novio: el hijo del magnate hotelero Giuseppe Cipriani La hija de Carlos Herrera disfrutó de la Feria de Abril en Sevilla con su nuevo novio Maggio Cipriani

El pasado jueves, la modelo Rocío Crusset retomó su agenda laboral tras haber disfrutado unos días de la Feria de Abril donde se la vio acompañada de su nueva ilusión, el joven Maggio Cipriani, empresario afincado en Nueva York y cuarta generación del imperio de la restauración que Cipriani creó allá por 1931. «Me he pegado mis cuatro días en la Feria que han sido maravillosos, siempre es maravilloso volver a casa...», apuntaba la modelo minutos antes del desfile presentación de la colección de baño 2019 de Calzedonia celebrado en Ibiza. Allí no tuvo reparos en reconocer que su corazón está llenísimo. «Estoy muy contenta ahora mismo. Muy tranquila, feliz, a mi bola, trabajando en Nueva York, y además trabajando más que nunca. No creo en las relaciones en las que no te sientas libre, así que me considero libre...». A la pregunta y ¿quién es él? Crusset respondió: «Prefiero mantenerlo en privado. Hablaré de él cuando lo crea oportuno».

La portada en la que se desvela el noviazgo - Revista «Corazón»

Cuarta generación

Pero Maggio no ha pasado desapercibido en las casetas Del Real y la revista «Corazón» confirmaba que se trata del hijo pequeño de Giuseppe Cipriani, empresario y piloto italiano nieto del cofundador del mítico Harry’s Bar de Venecia. Ahora al frente del grupo Cipriani, cuya última inversión ha sido la adquisición del icónico Hotel San Rafael de Punta del Este en el que invertirán casi 500 millones de euros. Además de los negocios su otra pasión es la velocidad: «Me permite mantenerme en buena formal mental», reconoció en una entrevista reciente.

El padre de Maggio le ha inculcado el negocio a él y a su hermano, cuarta generación del emporio familiar, con la filosofía de que las cosas se alcanzan solo con esfuerzo y dedicación. «A lo largo de mis estudios, experimenté diferentes aspectos de toda esta industria, desde las tareas menos atractivas pero igual de importantes, como ayudar a la logística en nuestra fábrica de pastas en Italia, trabajar en el piso en Hong Kong o incluso administrar el puesto de cajero en Londres», confesaba Maggio a una publicación neoyorquina. Su último proyecto el Battery Maritime Building, uno de los edificios más espectaculares y únicos de Manhattan, al que le van a dar varios usos. Uno de los cuales será uno de los espacios para eventos más grandes de la ciudad, un hotel de lujo con terrazas privadas y espectaculares vistas. Además de continuar con el emporio de la gastronomía de lujo que ya cuenta con sedes en medio mundo donde cautivan con su cóctel Bellini y el carpaccio.

El mítico Harry’s Bar de Venecia, fundado por el abuelo de Giuseppe Cipriano - ABC

Maggio ha aprovechado estos días para empaparse de la cultura andaluza y ha disfrutado de todo lo que conlleva esta Fiesta de Interés Turístico Internacional; bailes en la caseta, paseo en calesa o corridas en la Maestranza. También ha tenido tiempo de conocer a los padres de Rocío, el periodista Carlos Herrera y la presentadora Mariló Montero que han ejercido de perfectos anfitriones. La modelo daba algunas pistas sobre como podía ser el joven empresario al ser preguntada sobre lo primero en que se fija en un chico. « Lo primero, que sea caballeroso. Luego, que sea inteligente, culto, divertido, y que me trate bien». Ambos jóvenes se conocieron en Nueva York , donde ella trabaja como modelo. Una faceta profesional que quizás podría compaginar con un próximo proyecto que tiene que ver con la fotografía y con el que está entusiasmada. Rocío y Maggio han puesto un toque de style a la Feria.