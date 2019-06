Ana Rosa Quintana ha revelado el resultado de su declaración de la renta La presentadora ha querido recordar este miércoles a sus espectadores el fin de la campaña de la renta de este año

ABC Madrid Actualizado: 27/06/2019 19:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A escasos días para el fin de la campaña de la renta del año 2018, Ana Rosa Quintana ha querido recordárselo este miércoles a todos los espectadores del espacio matinal que ella misma presenta, «El Programa de Ana Rosa». Sin embargo, también ha aprovechado la ocasión para hacer una inesperada revelación sobre el resultado de su propia declaración de la renta.

La presentadora de Telecinco se ha encargado de defender en todo momento la importancia de hacer la declaración y de pagar los correspondientes impuestos. «Hay quien espera hasta el último día y el último minuto, pero hay que hacerla y está bien. Hay que colaborar con todos porque si no luego no tenemos ni seguridad social, ni pensiones ni todo lo que supone», decía. Además, confesaba que «sobre todo, se debe ayudar a las personas que no han tenido tanta suerte como a los que nos sale a pagar en la declaración de la renta...a pagar mucho».

La periodista revelaba así, este miércoles, el resultado de su declaración de la renta de 2018. A pesar de que este año le haya salido a pagar, la televisiva se muestra conforme con ello. «Yo estoy contenta. Gracias a Dios, si pagas mucho, eso quiere decir que es porque te va bien y porque puedes ayudar», ha dicho.

No obstante, Ana Rosa ha querido realizar un única petición al respecto: «Lo único que quiero es que se gestione bien», ha señalado Ana Rosa refiriéndose al dinero que ha tenido que pagar a Hacienda este año.

En el punto de mira de Hacienda

A pesar de mostrarse una ciudadana ejemplar que cumple con el pago de impuestos dentro de los plazos establecidos, Quintana también ha formado parte de la lista de periodistas investigados por Hacienda. Su productora -Cuarzo Producciones- fue investigada en 2014, siendo condenada a pagar una multa de un millón de euros como consecuencia de la inspección de los pagos del Impuesto de Sociedades de 2009 y 2010.