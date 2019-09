Sábado Deluxe Arantxa de Benito estalla contra su exmarido, Guti, y su actual mujer, Romina Belluscio «Guti cumplía como padre hasta que empezó con Romina», declaró anoche en «Sábado Deluxe»

Afortunado en el juego... y en el amor. Tras una carrera de élite como futbolista, José María Gutierrez «Guti» (42 años) encontró el equilibrio de la mano de la explosiva modelo argentina Romina Belluscio (40), con quien celebra tres años de matrimonio. Después de un divorcio complicado con Arantxa de Benito y una pasional relación con la modelo Noelia López, en 2011 Guti conquistó el corazón de Romina. Por aquel entonces, pocos apostaban por su relación, pero el «equipo» que ambos han formado es estable y sólido.

De hecho, el mismo Guti reconoce el cambio que ha dado su vida desde que está con la ex Miss Belleza Argentina, a quien define como «el amor de su vida» y la perspectiva con la que ahora ve las cosas. Y es que el exfutbolista lleva una existencia mucho más tranquila y hogareña, lo que le permite disfrutar de Enzo su hijo pequeño como no pudo hacer antes con los dos mayores, Zaira y Aitor, de 19 y 17 años, fruto de su relación con De Benito, debido al intenso ritmo profesional que tenía.

Guerra abierta

Ayer por la noche, su exmujer acudió a «Sábado Deluxe» después de siete años apartada del foco mediático. Todo después de las durísimas declaraciones de la modelo en el programa «Espejo Público», en el que declaró «Nuestro hogar es donde estemos los tres», dijo en relación al matrimonio y su hijo Enzo, dejando fuera a los otros dos hijos del matrimonio.

Unas palabras que sentaron como un jarro de agua fría a Arantxa, quien no dudó en responder a través de las redes sociales. «Qué pena me da sentir que molestáis con vuestra presencia y amor incondicional. Es lamentable que nadie le haga ver lo importante que es un padre y le impulsen con egoísmo puro a separarse cada día más de ellos», a lo que la modelo contestaba por el mismo medio: «Sé selectivo en tus batallas. A veces tener paz es mejor que tener razón». También lo hacía el futbolista, quien declaraba en «Corazón TVE»: «Quiero estar al margen y sólo me importa mi mujer, mis tres hijos y mi trabajo. Todo lo demás está fuera de lo que quiero en mi vida».

Duras declaraciones

Anoche, De Benito se sentó en el sillón del Deluxe para aclarar la pésima relación del exfutbolista con sus hijos. «Tengo dos hijos. Hay uno de ellos que empatiza mucho mejor porque es un niño muy fácil y otra persona, mi hija, que es más sensible, más conflictiva, más problemática, entonces es muy fácil estar con lo fácil y convivir con lo fácil...», declaró. «A lo largo del tiempo ha habido comentarios que no me han gustado y me he ido callando. Me he sentido sola como madre en muchas ocasiones, y criar a unos hijos debería ser al 50% de responsabilidades», refiriéndose al motivo por el que había decidido conceder la entrevista.

Asegura que lo que más le duele es ver cómo Guti hace diferencias entre sus hijos. «Este verano decidió que Zayra no les acompañara en sus vacaciones familiares», a las que sí fue Aitor. «No le dejaron irse de vacaciones con ellos, no fue una decisión de mi hija para nada. Mi hija llamó a su padre para decirle que por qué no iba de vacaciones con ellos. Él le contestó lo que le contestara, a la niña le sentó mal y me llamó llorando», confesó con la voz quebrada.

Explica que si bien es cierto, su hija no trató bien a su padre cuando este se fue a Turquía, pero aún así no puede «ponerse a la altura de tu hija de diecisiete o dieciocho años porque no es como a ti te gustaría que fuera. Le mandé un mensaje y le pedí que recapacitara, no me ha respondido».

Según Arantxa, todo cambió cuando el futbolista conoció a la modelo. «Espero y deseo que vuelvan a verse. Mis hijos quieren mucho a su padre y sé que al revés también. Guti cumplía como padre hasta que empezó con Romina».