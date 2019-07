Sábado Deluxe Belén Esteban confiesa el gran engaño de su boda La colaboradora dio una segunda exclusiva el pasado fin de semana en el programa «Sábado Deluxe»

La boda de Belén Esteban tuvo lugar hace más de una semana, pero aún es el tema protagonista a día de hoy. Y es que la colaboradora acudió recientemente al programa «Sábado Deluxe» para dar una segunda exclusiva sobre su enlace -la primera la publicó la revista «¡HOLA!»- y desvelar nuevos detalles sobre su gran día.

La televisiva y su ya marido, Miguel Marcos, se casaron el pasado 22 de junio en una ceremonia a la que acudieron cerca de 300 personas y que se blindó al máximo para salvaguardar las imágenes de Belén vestida de novia. Un evento de lo más mediático que congregó a la prensa a las puertas de la finca «La Vega del Henares» y del que este fin de semana se han conocido nuevas informaciones.

La más impactante es que la pareja no se dio el «sí, quiero» en la hacienda donde celebraron el enlace, sino que Miguel y ella acudieron a su pueblo, Paracuellos de Jarama, para contraer matrimonio oficialmente el día anterior. «Me casé un día antes en la notaría de mi pueblo y no se enteró ni el Tato», confesaba en plató.

Además, explicó que la noche de bodas no había tenido lugar hasta el día siguiente, ya que la fiesta se prolongó hasta la mañana y los novios volvieron a casa en furgoneta: «Mi madre, la pobre, tuvo que levantarse a abrirnos», añadía.

Otro de los asuntos de la ceremonia que más interés generó fue el económico. «La princesa del pueblo» contó en el plató de «Sábado Deluxe» que el banquete lo pagaron ella y los padres de Miguel, a partes iguales. Su madre, por su parte, participó regalándoles las alianzas.