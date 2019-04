Sábado Deluxe Un chantaje sexual de Chabelita a Alejandro Albalá sale a la luz El exnovio de la hija de la tonadillera ha acudido al plató de «Sálvame Deluxe» para hablar de algunas de las situaciones polémicas de su pasado

El tiempo ha pasado pero sus diferencias siguen siendo irreconciliables. El pasado fin de semana Alejandro Albalá acudía al plató de «Sábado Deluxe» para responder a las polémicas que giran a su alrededor, entre las que se encuentra su relación pasada con Chabelita Pantoja.

Allí contó que su ex, con quien mantuvo un romance de unos tres años -con matrimonio express incluido- la hija de la tonadillera intentó tenderle una trampa. Según ha afirmado ambos se encontraban en el coche cuando la ex de Alberto Isla comenzó a relatarle algunos encuentros sexuales de sus anteriores parejas para provocarle un ataque de celos y grabar su reacción para chantajearle. Pero él no cedió y se bajó del vehículo.

Gema López corroboró la historia, pues asegura que fue testigo de cómo la hermana de Kiko Rivera intentaba utilizar esas grabaciones, para manchar la reputación del ex de Sofía Ssuescun, con algunos periodistas.

Por su parte, Albalá contó que una noche que estaban de fiesta Chablelita le amenazó. «Fue en una discoteca en Madrid y cuando llegamos a casa intentó tener relaciones sexuales, yo me negué y ella me amenazó que si no teníamos tema llamaba a la policía. El enganche que tenía con Isa era horrible», sentenció.