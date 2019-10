«Sábado deluxe» Sofía Suescun se sincera sobre su relación actual con Kiko Jiménez La televisiva cuenta en «Sábado deluxe» cómo se siente después de que su novio tontease con Estela Grande, mujer de Diego Matamoros

La estrecha amistad entre Estela Grande y Kiko Jiménez en la casa de Guadalix ha provocado que la relación del ex de Gloria Camila con Sofía Suescun se debilite. Montaje o no de los protagonistas, ambos han escenificado que no pasan por su mejor momento.

Así lo contó este fin de semana en «Sábado deluxe» Sofía Suescun, espacio en el que habló de cómo está en estos momentos su relación con Kiko Jiménez. En los tres meses que duró su verano, la pareja no ha dejado de publicar imágenes juntos, algunas de ellas bastante tórridas y subidas de tono. Parecía que nada podía separar a la nueva pareja del momento, sin embargo su entrada en la casa de Guadalix ha sido el detonante de una crisis de su breve pero intenso idilio.

Pese a que «la reina de los realities» aseguró que no quería volver a saber nada del que hasta entonces era su exnovio, este sábado reculó y no ve claro terminar la relación con Kiko Jiménez. Aseguró en su intervención que no hablan de manera «fluida» y solo se comunican por teléfono. Cree que lo que tiene que hacer ahora Kiko Jiménez es demostrar que solo existe ella. También se sinceró sobre el sexo con él: «No me apetece hacer el amor con Kiko Jiménez. No me apetece porque recuerdo todo lo que ha hecho dentro y se me quitan las ganas».

Le ha tratado de defender asegurando que Kiko Jiménez no creía que estaba tonteando con Estela Grande, no lo vivió así. Pero aún así, Sofía Suescun admitió que cree que su novio siente algo por la mujer de Diego Matamoros por las miradas de complicidad. «Parece que se mandan mensajes», dijo en su intervención. A lo que añadió: «Que pase lo que tenga que pasar, si tienen que acabar juntos, que acaben juntos».