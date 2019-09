Sábado Deluxe La sorprendente confesión de Carlos Lozano sobre Miriam Saavedra El presentador ha arremetido contra Saavedra y ha confesado una serie de aspectos que no han hecho gracia a la televisiva

ABC Madrid Actualizado: 29/09/2019 17:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La relación de Carlos Lozano y Miriam Saavedra es conocida por sus idas y venidas. El presentador y la televisiva llevan años haciendo públicas sus polémicas y reconciliaciones, y parece que, a día de hoy, esto no va a cambiar, pues el pasado sábado, Carlos Lozano acudió al plató de «Sábado Deluxe» para exponer el punto en el que se encuentra su romance con la exconcursante de «Gran Hermano Vip».

La aparición de Lozano en el programa parece que ha complicado las cosas entre ellos, pues el presentador dio una serie de declaraciones que no sentaron nada bien a Saavedra.

«Creo a Miriam hasta el final, pero no puedo vivir así. Si me quieres tendrás que demostrármelo. Me he peleado con todo mi entorno por ella. Me ha dejado como un ridículo y como el cornudo de España», explicó Lozano.

Además, el presentador confesó que Miriam le ha pedido perdón en más de una ocasión. Sin embargo, Carlos Lozano aseguró que ya no soporta más la situación: «He sido fiel a Miriam los cinco años que he estado con ella, que ya es decir… No me gusta su estilo de vida, sale de fiesta hasta tarde y se rodea de mala gente. A Miriam le digo que tenga valor y que aclare las cosas de su relación con Hugo Castejón. Tiene que pensar si quiere estar conmigo. Le pedí matrimonio aquí y me hizo la cobra. Quiero que me demuestre cómo me ama, primero arreglarlo y después hacer el amor».

Tras lo expuesto por Lozano durante su entrevista en «Sábado Deluxe», lejos de quedarse callada, Miriam Saavedra se puso en contacto con el programa y dijo que quería dejar al presentador: «Carlos está buscando un pretexto para dejarme, pero ya lo tiene: lo dejo». Tras escuchar las palabras de la televisiva, Carlos Lozano se refirió a ella y dijo lo siguiente: «Ya que has dicho eso, llama. Dilo públicamente. Es una pena. Son cuchilladas que no me esperaba, más daño no me puedes hacer. Te he perdonado… que te vaya muy bien».

Después de lo ocurrido el pasado sábado, parece que el presentador y Saavedra han decidido poner punto y final a su relación, aunque habrá que esperar un tiempo para comprobar si realmente se distanciarán como tienen pensado hacer ahora o, por el contrario, se dará una reconciliación entre ellos.