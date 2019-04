La salud de hierro de Kirk Douglas: durmiendo en un camping a sus 102 años El nieto del veterano actor subió una imagen a su perfil de Facebook, en la que aparece descansando tranquilamente en un camping pese a su edad

ABC Madrid Actualizado: 15/04/2019 13:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El actor de Hollywood Kirk Douglas cumple 102 años

Kirk Douglas cumplió el pasado mes de diciembre 102 años y aún mantiene su salud de hierro y 64 años de matrimonio feliz junto a su esposa, Anne Buydens, de 99 años. Siguen siendo inseparables disfrutando de paseos diarios en Los Ángeles, y aunque su salud a los 102 años es envidiable, no fallan los achaques propios de la edad.

Kirk Douglas y su mujer Anne Buydens - Karl Larsen

El nieto del veterano actor subió una imagen a su perfil de Facebook -que borró a las pocas horas al ver la repercusión de la misma-. En ella aparece Douglas padre descansando tranquilamente en un camping pese a su edad.

La estrella de Hollywood está casada con la ex actriz y productora desde 1954. El actor de «Espartaco» aún intenta mantenerse activo y su hijo, Michael Douglas, reveló este año que su padre se ejercita con un entrenador personal. El actor de 73 años le dijo a la presentadora de televisión Lorraine Kelly: « Todavía tiene un entrenador con quien se ejercita a los 101. Recuerdo cuando papá tenía 90 años y tenía un entrenador con quien trabajó durante más de 30 años, 40 años, Mike Abrams. Fui a ver a papá un día, él tenía 90 años y no se sentía bien. Le pregunté Papá, ¿qué pasa? No te ves bien y me dijo: Mike murió . Yo le contesté: Ah, papá, lo siento mucho, ¿Mike murió? ¿Qué edad tenía Mike, papá? 94».

La familia ha tenido motivos para celebrar últimamente pues Michael recibió a su primer nieto el año pasado cuando su hijo mayor, Cameron, tuvo a su hija Lua Izzy con su novia Viviene Thibes.