Belén Esteban está disfrutando al máximo de sus últimos días como «soltera». El próximo 22 de junio tendrá lugar su boda con Miguel Marcos, un enlace cuya exclusiva se está protegiendo al máximo. La colaboradora ha tenido dos despedida de soltera: una con sus amigas más íntimas en Ibiza y otra con sus compañeras de «Sálvame» el pasado fin de semana. A pesar de las fuertes medidas de seguridad que se impusieron para evitar que se supiera nada del evento, «la princesa del pueblo» no ha podido evitar que las lenguas más largas cuenten lo que sucedió.

A este disgusto se le suma el hecho de que su amiga Anabel Pantoja no acudiese a la despedida de soltera en Madrid. «Me dejó tirada y luego la vi en el debate de Supervivientes», dijo Belén Esteban visiblemente molesta esta semana en «Sálvame». «Creo que no me lo merezco», añadió. Ante estas acusaciones, la sobrina de Isabel Pantoja explicó que no había ido porque ese sábado tenía un concierto de Alejandro Sanz -fuera de la capital y con las entradas compradas hacía meses- y el domigo había overbooking en el aeropuerto y no pudo llegar hasta las siete de la tarde, que fue cuando acudió directamente al debate por la noche. «Vale gordi, te perdono», dijo Esteban.