Sálvame Belén Esteban estalla de nuevo contra Jesulín de Ubrique La colaboradora lanza un dardo envenenado al padre de su hija por su último viaje a Nueva York

La guerra entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique parece interminable. Y es que a pesar de los años que han pasado desde su separación y de sus mutuos ataques, la colaboradora de televisión ha cargado de nuevo contra su expareja y padre de su única hija en común, Andrea Janeiro.

Lo hizo ayer por la tarde durante la emisión de «Sálvame», cuando el programa habló sobre el viaje que el diestro y su actual mujer, María José Campanario, hicieron a Nueva York. La «princesa del pueblo» confesó que el viaje lo han realizado para visitar a uno de sus hijos, que se encuentra allí estudiando.

Pero la televisiva no pudo evitar las comparaciones y, una vez más, le echó en cara su ausencia paternal. «Cómo me alegro de que vayas a conocer el sitio donde estudia, que le pagues los estudios, que le acompañes… me alegro un montón, sobre todo por esta persona», decía antes de añadir: «¡Qué buen padre eres!... con una parte».

Belén Esteban ha intentado mantener a su familia alejada de los focos durante años, pero no dudó en hacer mención a la relación de Jesulín con Andrea Janeiro la tarde de ayer. «En mi casa no somos ni la mejor ni la peor familia, pero lo que sí he visto es que para mis padres sus tres hijos han sido iguales», decía antes de zanjar el tema: «Solamente te digo que suerte y al toro, nada más».